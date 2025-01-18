澎湖迎新年 澎坊三號港、湖西鄉公所辦春聯揮毫

迎接農曆新年，昇恆昌澎坊三號港推出「蛇融舞春」系列活動，今天由書寫春聯率先登場，21日在澎湖機場還有1場，要送給往來的遊客，感受新年熱鬧節慶氣氛。

另外，湖西鄉公所今天也舉辦「蛇麼春聯有藝思」活動，鄉長陳振中發揮創意寫出「畫蛇添福」春聯，現場也設計有2款紅包袋DIY，讓參與的大小民眾寫上吉祥話剪貼成獨一無二的紅包袋，還有「抽紅包」等活動，讓人感受到濃厚的春節氛圍。

昇恆昌澎坊三號港下午邀請澎湖書法學會理事長林昇進等15名書法家現場揮毫，眾人書寫「蛇融舞春」四字後，民眾可挑選自己喜歡的書法家客製化各種春聯，每位書法家前幾乎都是大排長龍，近20名志工則協助用吹風機吹乾春聯，讓民眾和遊客帶回好過年。

澎坊三號港「蛇融舞春」系列活動，21日將前進澎湖機場候機大廳，為返台的民眾再舉辦一場贈送書寫春聯活動。

澎坊三號港春節系列活動，除了書寫春聯外，29日起至2月8日，將推出有財神爺來報喜，不定時巡迴發放糖果及限量一元賀卡、立方體特技、溜溜球炫技、新春冏丸狀元糕、海風劇團回娘家演出、乞龜擲出蛇好運等系列活動，要讓民眾過個好年。