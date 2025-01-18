快訊

劉家昌癌逝…前妻甄珍打破沉默為子討公道 怒揭判決書：國家公認騙子

藍白聯手刪939億總預算 卓榮泰視察金門舌戰陳玉珍

捉1隻獎金250！綠鬣蜥氾濫獵龍高手夯 但賺外快不容易

澎湖望安花嶼村長補選 董桂珠勝出

中央社／ 澎湖縣18日電

澎湖最偏遠的望安鄉花嶼村長補選，有2名候選人參選，今天進行投開票，2號董桂珠以82票贏過1號陳董金針的46票，由董桂珠當選，25日前將公告當選人。

望安鄉花嶼村長補選當選人董桂珠，現年53歲，為無黨籍。

澎湖選委會表示，花嶼村第22屆村長出缺補選，今天舉行投票，全村選舉人數有288人，在投票結束後進行開票作業。

此次選舉發出選票128張，開票結果1號陳董金針46票，2號董桂珠82票，無效票0票，投票率44.44%，由董桂珠勝出，澎湖選委會25日前將公告當選並頒發當選證書。

花嶼村第22屆村長王玉英去年11月2日逝世，因任期尚餘2年多，依法辦理補選，今天辦理補選投開票，過程順利。

投票率 澎湖 補選

延伸閱讀

全國首例村長誣告被解職 竹縣勝利村長今補選結果出爐

大贏草屯鎮長補選 國民黨：顯示民意唾棄操作惡意罷免

【即時短評】操作大罷免不成更催出反綠民意 綠營補選這仗輸得難看

影／操作大罷免無效 草屯鎮長補選綠蔡銘軒宣布敗選

相關新聞

卓榮泰視察金門 推動太武山亮點計畫與小三通建設

行政院長卓榮泰上任後今天首度赴金門視察，他除了慰問海巡署金門巡防區同仁外，也前往太武山視察「金門亮點計畫－太武山林間步道...

屏東無人機玩家齊聚大鵬灣 大讚水域平靜很適合飛

屏東無人機協會今日號召30多名無人機玩家，在大鵬灣上空展翅飛翔，包含多軸機、船、直升機還有水上飛機等多種類型機型的遙控無...

金門馬拉松健康休閒組登場 兩岸四地7千跑者不畏低溫熱血開跑

2025年「第18屆金門馬拉松」今天清晨7點30分在金城田徑場盛大開跑，首日登場的是健康休閒組，即使清晨氣溫僅8度、體感...

春節旅遊防堵登革熱 高雄祭入境民眾「4大獎勵方案」

年假期間將迎旅遊熱潮，為防堵本土登革熱疫情爆發，衛生局推動「登革熱決戰境外計畫」，制定一系列民眾、旅行團從機場入境至返國...

過年到高雄賞花 美濃杉林「8大花區」57公頃花海開放中

春節來高雄賞花海！高雄市美濃區、杉林區的花海已悄悄綻放，市府農業局與美濃、杉林區公所今年規劃57公頃花海，共8大花區，種...

鄉親鄉情／陳以箴扮推手 馬卡道青年復振部落文化

大學接觸學運、原住民族議題，繼而發現自己是馬卡道族的陳以箴，念台大人類學研究所時，以屏東縣獅頭部落做為田野地，串起多名夥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。