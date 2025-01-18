澎湖望安花嶼村長補選 董桂珠勝出

澎湖最偏遠的望安鄉花嶼村長補選，有2名候選人參選，今天進行投開票，2號董桂珠以82票贏過1號陳董金針的46票，由董桂珠當選，25日前將公告當選人。

望安鄉花嶼村長補選當選人董桂珠，現年53歲，為無黨籍。

澎湖選委會表示，花嶼村第22屆村長出缺補選，今天舉行投票，全村選舉人數有288人，在投票結束後進行開票作業。

此次選舉發出選票128張，開票結果1號陳董金針46票，2號董桂珠82票，無效票0票，投票率44.44%，由董桂珠勝出，澎湖選委會25日前將公告當選並頒發當選證書。

花嶼村第22屆村長王玉英去年11月2日逝世，因任期尚餘2年多，依法辦理補選，今天辦理補選投開票，過程順利。