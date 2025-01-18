卓榮泰視察金門 推動太武山亮點計畫與小三通建設

行政院長卓榮泰上任後今天首度赴金門視察，他除了慰問海巡署金門巡防區同仁外，也前往太武山視察「金門亮點計畫－太武山林間步道系統工程」進度，以及檢視水頭碼頭小三通運作情況。他強調，金門是國家安全與兩岸交流的重要樞紐，政府將持續投入資源促進地方發展與區域均衡。

卓揆在結束海巡行程後，卓榮泰一行驅車前往金門最高峰太武山，實地了解亮點計畫中的「太武山林間步道系統工程」，金門國家公園管理處長鄭瑞昌在簡報中提到，該工程改善既有步道環境，串聯「太武山古十二奇景」，並加入無障礙設施及親子友善空間，讓太武山更適合深度旅遊。

卓榮泰對簡報中提到的「老兵故事館」表現出高度興趣，表示希望透過更多歷史場域的活化，呈現金門的戰地記憶。他也強調，政府提出的「六大區域產業與生活圈」計畫中，金門、馬祖、澎湖被定位為「低碳樂活離島」，未來將以綠能、低碳、節能為目標，推動在地觀光，吸引國際旅客。

隨行的立委陳玉珍建議，卓榮泰下次可多停留幾天，入住金門古厝民宿，親身感受閩南文化，卓榮泰則幽默回應：「經費都被砍光了，下次可能得自費。」話語中也透露出近日預算爭議的無奈。

最後一站，卓榮泰前往水頭商港，視察小三通春節疏運及新建旅客服務中心進度，他了解航港局針對春節加班船、旅客動線與國境檢疫的安排，並指示相關單位全力協助邊境執勤人員，確保返鄉台商與旅客能順利通關。

卓榮泰慰勞第一線執勤人員，感謝他們犧牲與家人團聚的時間，肩負邊境檢疫與安全把關的重責，他特別提到，邊境檢查對阻絕非洲豬瘟病毒入境至關重要，務必要全面落實防疫措施。