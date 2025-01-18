卓榮泰視察金門 推動太武山亮點計畫與小三通建設
行政院長卓榮泰上任後今天首度赴金門視察，他除了慰問海巡署金門巡防區同仁外，也前往太武山視察「金門亮點計畫－太武山林間步道系統工程」進度，以及檢視水頭碼頭小三通運作情況。他強調，金門是國家安全與兩岸交流的重要樞紐，政府將持續投入資源促進地方發展與區域均衡。
卓揆在結束海巡行程後，卓榮泰一行驅車前往金門最高峰太武山，實地了解亮點計畫中的「太武山林間步道系統工程」，金門國家公園管理處長鄭瑞昌在簡報中提到，該工程改善既有步道環境，串聯「太武山古十二奇景」，並加入無障礙設施及親子友善空間，讓太武山更適合深度旅遊。
卓榮泰對簡報中提到的「老兵故事館」表現出高度興趣，表示希望透過更多歷史場域的活化，呈現金門的戰地記憶。他也強調，政府提出的「六大區域產業與生活圈」計畫中，金門、馬祖、澎湖被定位為「低碳樂活離島」，未來將以綠能、低碳、節能為目標，推動在地觀光，吸引國際旅客。
隨行的立委陳玉珍建議，卓榮泰下次可多停留幾天，入住金門古厝民宿，親身感受閩南文化，卓榮泰則幽默回應：「經費都被砍光了，下次可能得自費。」話語中也透露出近日預算爭議的無奈。
最後一站，卓榮泰前往水頭商港，視察小三通春節疏運及新建旅客服務中心進度，他了解航港局針對春節加班船、旅客動線與國境檢疫的安排，並指示相關單位全力協助邊境執勤人員，確保返鄉台商與旅客能順利通關。
卓榮泰慰勞第一線執勤人員，感謝他們犧牲與家人團聚的時間，肩負邊境檢疫與安全把關的重責，他特別提到，邊境檢查對阻絕非洲豬瘟病毒入境至關重要，務必要全面落實防疫措施。
副縣長李文良強調，他表示，國家公園佔地金門四分之一面積，與地方發展息息相關；太武山不僅是軍事防線，也是金門民眾的文化與歷史象徵，林間步道系統工程結合歷史、文化與自然，對地方發展具有重大意義。他樂見國家公園將資源整合，重現金門過往的文化記憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言