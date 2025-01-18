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屏東無人機玩家齊聚大鵬灣 大讚水域平靜很適合飛

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東無人機協會今日號召30多名無人機玩家，在大鵬灣上空展翅飛翔。圖／屏東無人機協會提供
屏東無人機協會今日號召30多名無人機玩家，在大鵬灣上空展翅飛翔。圖／屏東無人機協會提供

屏東無人機協會今日號召30多名無人機玩家，在大鵬灣上空展翅飛翔，包含多軸機、船、直升機還有水上飛機等多種類型機型的遙控無人機，大鵬灣頓時化身無人機飛行場。屏東無人機協會表示，大鵬灣非常適合無人機飛行，未來會多推廣。

大鵬灣國家風景區管理處表示，大鵬灣早期是水上飛機場，近期也曾發展過輕航機場，非常具有飛行歷史。大鵬灣空域屬綠色，非常適合發展無人機遊憩，未來會搭配公告招商BOT案，打造大鵬灣為陸、海、空3D休閒旅遊。

屏東無人機協會表示，屏東縣政府已在竹田鄉打造了全台最棒的無人機訓練考照場地，已有600多人通過考試，取得無人機操作證。有操作證的玩家都很希望有個良好飛行體驗場域，而大鵬灣就非常適合無人機飛行。

主要是大鵬灣是潟湖地型，水域平靜可供水上飛機起降，相當難得，更期待往後大鵬灣能成為國內首座水上無人機飛行場，甚至是國際無人機的展演競技場。鵬管處表示，未來也可結合恆春半島旅遊資源，攜手觀光業者吸引更多國內外遊客造訪。

屏東無人機協會今日號召30多名無人機玩家，在大鵬灣上空展翅飛翔。圖／屏東無人機協會提供
屏東無人機協會今日號召30多名無人機玩家，在大鵬灣上空展翅飛翔。圖／屏東無人機協會提供
屏東無人機協會今日號召30多名無人機玩家，在大鵬灣上空展翅飛翔。圖／屏東無人機協會提供
屏東無人機協會今日號召30多名無人機玩家，在大鵬灣上空展翅飛翔。圖／屏東無人機協會提供
屏東無人機協會今日號召30多名無人機玩家，在大鵬灣上空展翅飛翔。圖／屏東無人機協會提供
屏東無人機協會今日號召30多名無人機玩家，在大鵬灣上空展翅飛翔。圖／屏東無人機協會提供

大鵬灣 屏東縣政府 機場

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