台日韓藝術家創作新地標 進駐屏東潮州鐵道園區

屏東潮州鐵道園區新地標進駐，來自台日韓10名藝術家規劃8件公共藝術作品，以圍繞穿梭的時光作主軸，分別延伸與呈現相關文化及環境元素；今天正式揭幕。

「移動的軌跡—潮州鐵道園區公共藝術」今天在潮州鐵道文物館戶外廣場舉行盛大落成典禮，揭幕10名來自台灣、日本，及韓國的藝術家所創8件作品。

其中作品「永續台鐵」由藝術家林磐聳與李億勳共創。林磐聳接受媒體聯訪表示，自己是東港孩子、在潮州中學讀書，很高興能在故鄉留下作品。從讀書時期就遇到來義、霧台、瑪家等鄉原住民同學、來自六堆區域客家同學，以及閩南區域同學，從小感受多元族群包容及文化。作品用3線條貫穿時間、空間、人間，就像音符圖像，而3個族群圖案在上面，代表多采多姿。

林磐聳與日、韓藝術家有30多年交情，他打趣表示，「最大火花是金門高粱跟台啤」；感謝他們一大早就搭高鐵下來，相信他們對於屏東這塊土地友善人民、多采多姿人文風景，會感到很高興。

台鐵新聞稿表示，「移動的軌跡」每件作品都具有延續與關聯性，以圍繞穿梭的時光作為主軸，分別延伸與呈現相關文化及環境元素，塑造如同列車行經各地時經歷不同光景旅程，以列車旅程串聯起人生各階段不同經歷與情感，將這些美好體驗收藏在每個人心中。

台鐵指出，公共藝術集結國內外多名藝術家嘔心瀝血，依照場域特性，分為鐵道文化及自然生態環境的身心靈體驗。其中鐵道文化方面，藝術家林磐聳、李億勳聯手創作的地標型式作品「永續台鐵」，連接全台、貫穿城鄉的鐵道交通，提供乘客安全、舒適、便捷服務品質，也代表台灣鐵路日以繼夜、循環不懈、永續發展目標。

自然生態環境方面，台鐵指出，藝術家大隅秀雄作品「KEHAI Fu-CMF」，迎風吹拂而緩緩流動，如同列車行進時律動，有種安定而舒緩的浪漫節奏，以剛強外在卻同時柔軟的靈魂，迎接生命萬物變化，展現無形的風在受到當地四季、氣候、溫度及濕氣襲來後所鋪上色彩，並以風動機動雕塑型態在空中輪轉、幻變，增添有機與貼近自然藝術層面。

透過「鐵道文物（車輛）展示區」的建立以及「公共藝術」注入，鐵道文化與維修場域特色、自然環境、藝術美感與身心靈體驗，台鐵希望保留時代流轉中人文情感與記憶，刻畫出一條穿梭時光的流動。

台鐵提及，潮州鎮是火車在南方重要的家，「移動的軌跡-潮州鐵道園區公共藝術」，透過公共藝術創作發想與美感，創造自然和諧舒心場域，呼應火車迄今是唯一環行台灣的大眾運輸工具，承載人們回到溫暖安定家園、回到記憶起點、迎向全新未來；也為下次即將到來的人生旅程做好準備。