快訊

康芮颱風、地震入題！114學測自然解答看這裡 考生燒腦、師評高分不易

與機車相撞！民間救護車瞬間爆炸釀1死2傷 驚駭場面曝光

台電尖山發電廠送暖 辦澎湖清寒獨老圍爐餐會

中央社／ 澎湖縣18日電

農曆新年將至，台電尖山發電廠今天邀請湖西鄉200多名獨居與清寒長者提前團聚圍爐，讓老人們品嘗年節團圓美食，感受社會溫暖並過個溫馨好年。

尖山發電廠辦理離島關懷獨居清寒長者，繼8日的「採買年貨」後，今天推出「圍爐餐會」公益系列活動，並由原來的湖西鄉14村擴大至19個村里200多名長者，由專車接送。

澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、立委楊曜、湖西鄉長陳振中、台電總工會理事長吳有彬、秘書長蕭鉉鐘、台電電協會執行秘書丁家楨、電協會審議委員林瓊瀛和廠長李鳳春等與會，與獨居長者一起圍爐，場面更增年節氣氛。

李鳳春表示，尖山電廠不僅致力於穩定供電，亦需負取之於社會、用之於社會的精神回饋，尤其社會的和諧是來自彼此關懷，台電關懷獨居長者公益活動會持續辦理，讓每名長者過一個幸福美好的春節。

陳光復表示，台電除了穩定供電，對於澎湖清寒獎助學金、敦親睦鄰和關懷獨居長者等公益活動帶來關懷，他非常感謝，台電堪稱是國內企業典範。

台電尖山發電廠「圍爐餐會」，除了提供五星級美味料理外，尖山電廠薩克斯風隊、遊手好絃樂團等都在圍爐餐會現場表演，李鳳春夫婦與陳光復都現場獻唱，歌聲渾厚，台風穩健，贏得長者們掌聲，提前歡度一個溫馨的團圓宴。

公益活動 台電 獨居

延伸閱讀

澎湖社區空間營造成果發表 盼建構宜居環境

幫公務員調薪3000元 澎湖縣長陳光復開第一槍

澎湖子弟檢察官吳巡龍 升任法務部司法官學院院長

澎湖推動品德教育 創意結合戲劇比賽

相關新聞

過年到高雄賞花 美濃杉林「8大花區」57公頃花海開放中

春節來高雄賞花海！高雄市美濃區、杉林區的花海已悄悄綻放，市府農業局與美濃、杉林區公所今年規劃57公頃花海，共8大花區，種...

金門馬拉松健康休閒組登場 兩岸四地7千跑者不畏低溫熱血開跑

2025年「第18屆金門馬拉松」今天清晨7點30分在金城田徑場盛大開跑，首日登場的是健康休閒組，即使清晨氣溫僅8度、體感...

春節旅遊防堵登革熱 高雄祭入境民眾「4大獎勵方案」

年假期間將迎旅遊熱潮，為防堵本土登革熱疫情爆發，衛生局推動「登革熱決戰境外計畫」，制定一系列民眾、旅行團從機場入境至返國...

鄉親鄉情／陳以箴扮推手 馬卡道青年復振部落文化

大學接觸學運、原住民族議題，繼而發現自己是馬卡道族的陳以箴，念台大人類學研究所時，以屏東縣獅頭部落做為田野地，串起多名夥...

斜角機車格好停 高市民代籲推廣

高雄市機車停車格數量達200萬個，多沿路面邊緣以直角方式畫設，但機車從車格駛離時往往不易觀察後方來車，增加危險。各縣市近...

金門紅十字會會長交接 疾呼建紅會自己的家

金門紅十字會今日舉行第7屆會長暨理、監事就職典禮，原任會長洪國正與新任會長許玉昭完成印信交接，典禮由紅十字總會副會長曹爾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。