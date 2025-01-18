陳其邁走訪宮廟發紅包 憂總預算案影響地方建設

農曆春節將至，高雄市長陳其邁今天展開走春發放小紅包行程，首站到茄萣區下茄萣金鑾宮向市民拜賀早年，承諾持續努力打拚市政，另提及立法院刪減中央政府總預算，擔憂將影響地方建設。

陳其邁與多名局處首長及民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、邱志偉等民意代表今天上午到茄萣區下茄萣金鑾宮，向市民拜早年並發送紅包與春聯。陳其邁致詞時表示，「會更努力做，繼續衝」，感謝高雄市議員幫忙在議會顧預算，不像立法院在刪減預算，刪得「慘兮兮」，並擔心將影響高雄建設，如茄萣區等地陸續在施作的排水工程。

另外，陳其邁提醒，近日天氣寒冷，長輩們要穿暖一點、慢慢起床，到戶外前應先在室內走動，對心臟及身體循環會比較好，祝福大家新年快樂。

待眾人致詞完畢後開始發放高雄蛇年「蛇來運轉」小紅包，原訂安排在廟埕發放，但因現場陰雨改至宮廟下禮堂發放。茄萣區公所表示，今天預估有400多人到場排隊領取，人流較往年稍多一些。

陳其邁今天預計走訪高雄市內7間宮廟，上午沿海線到茄萣、永安、彌陀及梓官區，下午將到苓雅、前金及鹽埕區，並在現場發放高雄蛇年「蛇來運轉」小紅包，帶來滿滿新春祝福。