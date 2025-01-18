卓榮泰赴金慰勉海巡 視察太武山、小三通

行政院長卓榮泰今天赴金門慰勉海巡，並前往太武山、水頭碼頭視察，關注中國海警侵擾、將金門規劃為「低碳樂活離島」等議題。

行政院長卓榮泰今天上午赴金慰勉海委會海巡署金門地區人員，並陸續前往太武山、金門小三通入出境的水頭碼頭視察，金門縣副縣長李文良、海委會主委管碧玲、國民黨立委陳玉珍等均陪同行程。

卓榮泰首站前往海巡署第十二巡防區指揮部，除發給海巡人員加菜金，也表示，金門與福建廈門一水之隔，中國海警船過去1年共有54次侵擾金門海域，海巡也出動了175次巡防艇進行必要防護，可見工作勤務非常繁重危險。

卓榮泰說，祝海巡弟兄們能夠過一個平平安安、不被侵擾的年，也希望對面的海警船能安心過年，「你少來一點，我們就會多快樂一點」；他也說，盼與金門縣府、立法院等共同努力，不只為金門，也為所有海巡人員創造更多福利跟安全。

卓榮泰接著前往視察太武山林間步道系統工程，並表示，將依6大區域計畫將金馬澎規劃為「低碳樂活離島」，在淨零轉型的過程起到示範作用，希望國內外旅客都能夠來金門，看過去戰地政務的金門如何轉換成國際知名觀光地。

最後卓榮泰前往金門水頭碼頭，除聽取小三通運作情形、水頭港大型旅客服務中心工程進度外，也實際視察旅客進出關動線及防檢疫等措施。