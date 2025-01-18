金門馬拉松健康休閒組登場 兩岸四地7千跑者不畏低溫熱血開跑

2025年「第18屆金門馬拉松」今天清晨7點30分在金城田徑場盛大開跑，首日登場的是健康休閒組，即使清晨氣溫僅8度、體感溫度僅4度，但依然吸引來自兩岸四地近7千位跑者熱情參與。其中，除了全台各地的愛跑者外，大陸廈門、泉州體育局更帶領近900人交流參賽，馬來西亞雪蘭莪金門會館的僑親也特別組團返鄉共襄盛舉，展現金門馬拉松的國際化魅力。

今天一早，來自各地的跑者陸續報到、集結，並在大會帶動跳中完成暖身後，由行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、立委服務處主任林孫全、金門縣副縣長李文良、教育處長孫麗琪及金門體育會理事長歐陽儀雄等多位貴賓共同鳴槍，健康休閒組開跑。

包括陸委會主委邱垂正也起個大早，帶領會內人員共襄盛舉，加入跑步行列。金防部官兵全副武裝組隊參賽，他們整齊畫一的步伐和堅毅精神成為跑道上一大亮點，吸引眾多跑者與觀眾爭相合影。

李文良指出，今年的參與人數相當踴躍，除了5600名報名跑者外，還有許多未報名的民眾攜家帶眷加入預估，總參與人數超過7000人。他表示，今天天氣雖冷，但空氣品質良好，非常適合跑步，相信大家都能在金門馬拉松中收穫健康與歡樂。

金門馬拉松作為兩岸三地重要的文化體育交流平台，吸引了來自大陸廈門與泉州體育局的近900人團隊參加，展現金門作為橋梁的獨特角色。此外，馬來西亞雪蘭莪金門會館的僑親特地組團返鄉參賽，體現僑親對家鄉的深厚情感與支持。這樣的國際化參與，讓金門馬拉松不僅是跑步競技，更是一場融合文化、自然與健康的盛會。

今年的活動，大會還提供豐富的特色美食供跑者享用，包括金拌麵、現沖牛肉湯、芋頭米粉、燕菜等地方風味，讓參賽者在運動後補充能量的同時，體驗金門特有的飲食文化。不少參賽者表示，今年的美食選擇豐富且貼心，是金門馬拉松不可或缺的一部分。