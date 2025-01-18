春節旅遊防堵登革熱 高雄祭入境民眾「4大獎勵方案」

年假期間將迎旅遊熱潮，為防堵本土登革熱疫情爆發，衛生局推動「登革熱決戰境外計畫」，制定一系列民眾、旅行團從機場入境至返國後的防疫行動策略，並祭出4大獎勵措施，包括入境民眾若有疑似症狀並自主通報，將由衛生局提供千元禮券，東南亞、南亞入境旅行團和國際移工也有相應防疫獎勵措施，

衛生局表示，考量東南亞國家存在蟲媒傳播風險，且境外移入蚊媒傳染病的威脅影響市民健康安全甚鉅，為防範境外移入登革熱病毒經由環境中病媒蚊擴散至社區，防堵本土疫情流行，即時偵測社區登革熱，衛生局針對入境後市民、旅行團、重入境國際移工加強防疫宣導，提醒應主動通報、就醫篩檢。

衛生局今日舉辦「114年高雄市登革熱決戰境外記者會」，邀請中央疾病管制署、高雄市觀光、旅行、導遊、領隊等公會代表、醫院及公衛防疫夥伴參與，說明民眾或旅行團從機場入境至返國後的防疫行動策略，以增進自登革熱高流行地區入境民眾能主動通報、接受篩檢、提早就醫自主健康管理意識，降低疫情發生風險。

此次祭出4大獎勵方案，其一是民眾自登革熱流行地區入境後，出現發燒等疑似症狀，在高雄機場完成登革熱NS1快篩採檢等待結果，可獲得500元禮券，若再配合住院等待PCR檢測，衛生局除補助住院費用外，還加碼提供1000元禮券，從機場至小港、民生醫院的計程車車資也由衛生局支付。

其二是具登革熱疑似症狀的市民和新住民，自登革熱高流行風險地區入境2日內主動前往登革熱合約醫療院所就醫通報、採檢和疫調者，可獲得衛生局500元禮券，如經確診登革熱，可再獲得2500元獎金。

其三是「國際移工健康監測」，針對新入境東南亞、南亞且工作或居住於高雄的入境勞工(含漁工)及船員，入境後3日內採血篩檢登革熱快篩(NS1)，陽性者送至本市指定醫院所收治並防疫隔離。重入境國際移工入境2日內前往友善診所或38區衛生所進行採檢，國際移工仲介、雇主、管理者或國際移工本人獲贈防疫禮券200元。

另外，東南亞、南亞入境旅行團遊客於入境2天內，如出現疑似症狀，由導遊或領隊安排至醫療院所完成就醫、通報、採檢、疫調，導遊、領隊將頒予1000元禮券，該名遊客住院至檢驗結果出爐的住院費用，也會由衛生局補助。