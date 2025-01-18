過年到高雄賞花 美濃杉林「8大花區」57公頃花海開放中

春節來高雄賞花海！高雄市美濃區、杉林區的花海已悄悄綻放，市府農業局與美濃、杉林區公所今年規劃57公頃花海，共8大花區，種植向日葵、百日草及大波斯菊等，同時串連「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」活動，花田裡設置3米高巨大化裝置藝術，邀請大家來拍照打卡、採果，吃在地農特產。

本次活動共有8大花區，杉林區以豐富的瓜類，營造幸福甜意象，於月光花區(杉美路旁)及月眉花區(高129線旁)擺上巨大南瓜、木瓜、絲瓜，另外還有杉林大橋花區和通往甲仙台29旁的新庄幸福花區。美濃區以冬季特色農產為主題，用食材珠寶盒的概念，於福安國小旁的幸福平安花區打造巨大紅豆、白玉蘿蔔、小番茄。