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鄉親鄉情／陳以箴扮推手 馬卡道青年復振部落文化

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
34歲陳以箴（中）與馬卡道青年小組夥伴，去年協助見證屏東縣萬巒鄉潘省（左）家族捐贈馬卡道文物給台灣史前文化博物館。記者劉星君／攝影
34歲陳以箴（中）與馬卡道青年小組夥伴，去年協助見證屏東縣萬巒鄉潘省（左）家族捐贈馬卡道文物給台灣史前文化博物館。記者劉星君／攝影

大學接觸學運、原住民族議題，繼而發現自己是馬卡道族的陳以箴，念台大人類學研究所時，以屏東縣獅頭部落做為田野地，串起多名夥伴組成馬卡道青年小組，從繡片工藝到共識營，攜手復振馬卡道文化。

陳以箴從小在高雄長大，念成大時參加學運、關注原住民族議題，後來接觸西拉雅正名運動，老師萬淑娟問她會不會也是其中一分子？結果她調閱日治時期戶籍謄本溯源，竟發現住高樹鄉加蚋埔的外婆被註記「熟」，才知母系原來是馬卡道族。

大學畢業後她在原民會擔任計畫輔導員，發現需要精進所學，決定投考台大人類學研究所，研究期間以新埤鄉獅頭部落做為田野地，看見部落當代的樣貌。拿到學位後參與原民會平埔活力聚落計畫營造，認識許多馬卡道族青年夥伴，進而成立馬卡道青年小組，攜手讓部落文化被看見。

陳以箴說，田調過程發現獅頭部落繡片，深刻認識馬卡道刺繡特色，並穿在身上展現族群認同， 2023年、2024年小組連辦兩年共識營，也辦講座、讀書會。去年10月更串連185縣沿山公路9個部落代表，向原民會申請民族認定。

獅頭部落舊名「鹿場角」，是馬卡道族舊居地，陳以箴指小組除開辦傳統服飾課程，她也與夥伴張凱霏花3年時間出版「鹿場角」繪本故事集，呈現村落重建故事。去年8月她赴美國康乃爾大學攻讀人類學博士班，盼有助於馬卡道族群復振。28歲才發現自己也是馬卡道族的夥伴阮以文說，參與馬卡道文化復振後，有種層層迷霧被解開的踏實感。

原住民族 原民會

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