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斜角機車格好停 高市民代籲推廣

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄目前斜角機車格僅兩處共566格，交通局表示會持續視交通環境及地方需求規畫各式停車格位。記者宋原彰／攝影
高雄目前斜角機車格僅兩處共566格，交通局表示會持續視交通環境及地方需求規畫各式停車格位。記者宋原彰／攝影

高雄市機車停車格數量達200萬個，多沿路面邊緣以直角方式畫設，但機車從車格駛離時往往不易觀察後方來車，增加危險。各縣市近年為此陸續新增45度角的斜角式機車格，使機車進出更加方便，民代呼籲高市應在重鋪路面時加強設置。

交通局說明，市區多數街廓的汽機車格採混合規畫，相同路側長度下，直角車格會比斜角車格增加2格，為極大化車格數，目前仍以直角車格為主，若畫設斜角車格將減少可停車空間。不過少數路段受限路幅條件，已畫有斜角機車格，未來將持續視交通環境及地方需求規畫各式車格。

根據交通部頒布的停車格位與禁停標線畫設原則，機車停車格以直角為主，若因路寬不足且考慮機車進出方便可改為斜角式。

高市多數為直角停車格，但有市民說，直角車格常有一格停2輛車情形，斜角車格可避免此狀況；另名市民說，斜角車格能讓機車順著方向停入，直角車格需費力「喬角度」。亦有人反映，機車欲從車格駛離時，往往需將前輪移離車格才能轉彎，且直角車格車身會占用一般車道，易與行經的汽機車發生碰撞。

議員黃秋媖認為，斜角機車格不僅讓機車族進出方便，取車時能看到後方來車，減少事故率，也能增加車道通行空間，市府應趁路面重鋪、重畫標線時增加數量。

停車格 車道

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