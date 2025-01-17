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連江縣首個BOT案 馬祖段觀光旅館辦公聽會

中央社／ 連江縣17日電

連江縣首個BOT案「連江縣南竿馬祖段觀光旅館BOT案」今天晚間舉辦公聽會。業者認為，興建成本至少新台幣1億5000萬元，盼BOT案能成為有吸客能力的觀光地標。

根據連江縣政府交通旅遊局新聞稿，「連江縣南竿鄉馬祖段觀光旅館BOT案」若順利招商成功，可望成為馬祖首個民間參與投資興建、營運（BOT）案例。而縣內旅宿業者中，民宿佔比高達98%，若能有大型觀光旅館，不僅提供在地就業機會，更可望帶來人潮，打響馬祖觀光品牌。

交通旅遊局指出，BOT案基地位於連江縣南竿鄉馬祖村，土地產權為交通旅遊局所有，前身是招待所「連江山莊」，目前地上建物已拆除，空地供民眾停車使用。基地面積約為4573平方公尺，使用分區為觀光旅館，預估最大可興建樓地板面積約為17300平方公尺。

該BOT計畫主持人雲驛國際管理顧問股份有限公司副總經理吳奈恣在公聽會上說明，基地擁有大面積建地與完整產權，為馬祖地區罕見，且離南竿機場與福澳港僅10至15分鐘，鄰近知名景點媽祖巨神像，周邊有多間民宿，但無具規模的旅館，故具有一定投資潛力。

針對民眾提出是否已有潛在投資者疑問，吳奈恣表示，目前已接觸多間有可能投資業者，包括雲朗觀光集團、晶華國際酒店集團等知名飯店業者，以及個別投資人，並收到部分投資者的正面回應，會再持續尋找潛在投資者。

馬祖民宿發展協會理事長吳明忠於會中表示，肯定交旅局努力，依照馬祖建案行情，欲投資者的興建成本至少需新台幣1億5000萬元，希望馬祖段觀光旅館BOT案開始營運後，能成為具吸客能力的指標性建築。至於是否會對地區旅宿業者造成排擠效應，仍有待觀察。

吳奈恣說，「連江縣南竿鄉馬祖段觀光旅館BOT案」預計今年6至7月舉辦招商說明會，10月份公開招商，順利的話明年4月前可完成簽約。

BOT 南竿 馬祖

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