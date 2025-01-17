金門紅十字會會長交接 疾呼建紅會自己的家

金門紅十字會今日舉行第7屆會長暨理、監事就職典禮，原任會長洪國正與新任會長許玉昭完成印信交接，典禮由紅十字總會副會長曹爾忠監交，包括金門副縣長李文良、金馬聯合服務中心執行長吳增允、中華民國紅十字總會秘書長高寗柏等人出席祝賀。會中多人疾呼，金門紅十字會「需要有一個家」，希望大家一起來把紅會的家建立起來。

曹爾忠在會中回顧了「金門協議」的重要歷史意義，他指出，民國79年兩岸透過紅十字會簽訂金門協議，這是兩岸分隔50年後，由民間組織進行的首項司法互助協議，為兩岸近5萬人完成遣返，讓無數家庭團聚，他認為在紅會服務，是在積功德；他強調，金門紅會在兩岸交流與人道救援中扮演重要角色，並在疫情期間發揮了獨特功能，期待紅會繼續為兩岸人民服務。

洪國正則感念金門紅十字會在民國89年8月由許金龍等人發起，他說，經過多年努力，紅會每年協助約25名來自大陸各地的病患返台，並與泉州、廈門紅十字會建立生命救助的綠色通道，體現了中立與公正的原則。洪國正表示，建立一個紅會自己的家是他的心願，期盼縣府與紅十字總會的支持，讓紅會能有自己的家，提供更好的服務平台。

金門紅會首位女性會長許玉昭表示，她自民國89年加入紅會以來，見證了組織的發展，並擔任過4屆副會長；她提到去年0214撞船事件中，金門紅會與大陸廈門及晉江紅十字會的合作，促成兩岸救援聯繫。她期盼，未來紅會能在兩岸文化交流及救援合作中發揮更大作用，並希望縣府支持紅會設立會址與備戰中心，為維繫兩岸情感能做更多服務。