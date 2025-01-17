2025鳳山光之季明揭幕 打造1.3公里光影走廊超吸睛
2025鳳山光之季燈會明晚在大東公園開幕，展期從1月18日至2月12日，一路從農曆春節前夕至元宵節，長達26天。高市民政局表示，藝術家創作光影裝置藝術，點亮鳳山夜晚打造視覺饗宴。
民政局表示，今天邀請藝術家精心打造13座主題燈飾融合鳳山多元族群特色，串聯鳳山火車站空中鳳城、中華街商圈等景點，打造全長1.3公里的光影走廊，讓整個鳳山城閃耀著多樣的光芒。
活動主燈「鳳羽吉光」高6公尺、寬5.6公尺，靈感源自於衛武營國家藝術文化中心的鳥瞰圖，形狀延伸出鳳山丘陵的視覺，象徵著鳳凰翱翔、守護鳳山的精神。
波光粼粼的大東公園湖面上，還以飲水思源為題製作燈飾，巧妙融入水車、荷葉和流水等自然元素，彰顯曹謹建設曹公圳水利工程對鳳山深遠的意義。
民政局說，鳳山光之季將文化交織、自然融合、光的藝術與情感共鳴4大元素緊密結合，還設有以愛為主題藝術展區，參觀者可在各式光影藝術作品中，重溫鳳山在地記憶。
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