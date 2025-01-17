屏東物資銀行倉儲中心啟用 愛心物資更妥善利用
屏東縣「幸福物資銀行倉儲中心」今日啟用，這是全國首創由公部門設立的物資銀行倉儲中心，升級物資銀行的服務模式，讓社會救助物資獲得更妥善的利用，也從營養關注、社會參與、環境改善三大面向進化，落實社會福利全人模式。
屏縣府自2010年起結合民間單位推動物資銀行，整合各界捐助資源，透過社工專業評估及倉儲物流系統，提供弱勢家庭生活物資，推動第15年累計超過上萬個弱勢家庭獲得幫助，更在新冠肺炎期間，發揮防災抗疫的功能。
今日揭牌活動時周春米表示，屏東縣未來的物資救助將更為多元，今日啟用的倉儲中心將擴大募集營養品、尿布、節能家電、活動或電影門票等，使弱勢家庭不再只是獲得溫飽，更能在接受服務的過程中改善環境，參與社會。
社會處長劉美淑表示，過去民眾及團體習慣捐贈白米、麵條等主食，但隨著少子化及高齡化社會來臨，許多弱勢家戶沒有煮食的設備或能力，部分弱勢獨居長輩因不易咀嚼吞嚥，或因疾病意外等因素，導致營養失衡。
因此調理包、罐頭、成人奶粉、營養品等即食性的食品，以往較少獲得捐助的物資，甚至是電鍋等電器的捐贈，反而能幫助弱勢家戶快速獲得溫飽，也能補充營養攝取。另外還有各種清潔用品、衛生物品、成人尿布等也都非常需要。
屏東縣幸福物資銀行目前設有1處實體店面、1處倉儲中心、2處物資調度總站、15處分站與8處社區服務站。若有需要物資的弱勢個案需通報，或有意響應公益，捐助物資給物資銀行運用，可向屏東縣物資銀行總行（承辦單位：社團法人高雄市慈善團體聯合總會），電話：08-7364463，也可向屏東縣政府聯繫。
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