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北海坑道增設通用化步道 馬管處推動樂齡永續

中央社／ 連江縣17日電
北海坑道、大漢據點與南竿遊客中心為遊客必訪景點，馬祖國家風景區管理處以樂齡永續與智慧數位為主軸，近期已增設通用化步道、AED與緊急照明設施，使民眾參觀更便利。圖為北海坑道，是馬祖地區特殊的戰地景觀。（聯合報資料照片）
北海坑道、大漢據點與南竿遊客中心為遊客必訪景點，馬祖國家風景區管理處以樂齡永續與智慧數位為主軸，近期已增設通用化步道、AED與緊急照明設施，使民眾參觀更便利。圖為北海坑道，是馬祖地區特殊的戰地景觀。（聯合報資料照片）

北海坑道、大漢據點與南竿遊客中心為遊客必訪景點馬祖國家風景區管理處以樂齡永續與智慧數位為主軸，近期已增設通用化步道、AED與緊急照明設施，使民眾參觀更便利。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，響應交通部觀光署政策，以樂齡永續與智慧數位為主軸，重視使用者需求，開拓馬祖成為獨特戰地、文化、藝術景觀、生態資源為基礎的永續島嶼。

為提供老少咸宜遊憩環境，馬管處自109年至112年陸續增設無障礙坡道2條、觀海平台1座，並改善機車停車空間友善性。北海遊憩區坑道內則加裝AED及緊急照明設施，並於2處出入口加裝CCTV監視器、電子圍籬及智慧多語系導覽設施，提升景區安全。

此外，馬管處於113年規劃於北海坑道出入口建置通用化步道，並結合戰地風格，以軍事迷彩設計與特質地景融合，另透過補植植栽，提升基地保水性及維護其自然景觀。新整修完畢的男女公廁，增設全熱交換器，並引進智慧化資訊面板，提供良好如廁環境。

馬管處透過新聞稿強調，北海坑道周邊環境改善、通用化步道跟南竿遊客中心公廁啟用，象徵大北海遊憩區全齡友善旅遊環境更加健全，未來持續改善轄下各景點觀光資源設施，在即將到來的春節假期，讓遊客體驗升級有感升級的旅遊環境。

景點 永續 馬祖

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