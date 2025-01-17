北海坑道增設通用化步道 馬管處推動樂齡永續

北海坑道、大漢據點與南竿遊客中心為遊客必訪景點，馬祖國家風景區管理處以樂齡永續與智慧數位為主軸，近期已增設通用化步道、AED與緊急照明設施，使民眾參觀更便利。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，響應交通部觀光署政策，以樂齡永續與智慧數位為主軸，重視使用者需求，開拓馬祖成為獨特戰地、文化、藝術景觀、生態資源為基礎的永續島嶼。

為提供老少咸宜遊憩環境，馬管處自109年至112年陸續增設無障礙坡道2條、觀海平台1座，並改善機車停車空間友善性。北海遊憩區坑道內則加裝AED及緊急照明設施，並於2處出入口加裝CCTV監視器、電子圍籬及智慧多語系導覽設施，提升景區安全。

此外，馬管處於113年規劃於北海坑道出入口建置通用化步道，並結合戰地風格，以軍事迷彩設計與特質地景融合，另透過補植植栽，提升基地保水性及維護其自然景觀。新整修完畢的男女公廁，增設全熱交換器，並引進智慧化資訊面板，提供良好如廁環境。

馬管處透過新聞稿強調，北海坑道周邊環境改善、通用化步道跟南竿遊客中心公廁啟用，象徵大北海遊憩區全齡友善旅遊環境更加健全，未來持續改善轄下各景點觀光資源設施，在即將到來的春節假期，讓遊客體驗升級有感升級的旅遊環境。