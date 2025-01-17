斜角機車格方便騎士進出 高雄「設置率低於千分之一」

高雄市機車停車格數量高達200萬個，多數以路面邊緣呈現直角方式畫設，但直角式車格往往造成騎士欲從車格駛離時，車身大幅佔用路面，且不易觀察後方來車，各縣市近年為此陸續新增「斜角式機車格」，角度45度的機車格使機車進出更加方便，高雄目前僅有566格斜角機車格，民代呼籲高市應在重鋪路面時加強設置，

高市機車停車格多以直角方式畫設，機車平均長度為180公分，往往造成騎士欲從機車格駛離時，機車必須移到前輪離開車格後才能轉彎離去，車身會佔用到一般車道，易與行經汽機車發生碰撞；倘改為45度斜角機車格，騎士取車時能使車身順著方向平行車道，減少事故發生率。

一名交通警察表示，平均每個月都會一起騎士牽車離開垂直車格時，撞上後方停等紅燈的轎車車門。

依據交通部運輸研究所頒布「停車格位與禁停標線之劃設原則」 機車停放格位仍以直角為主，與路面邊緣直交，長2.2 公尺，若因路寬不足且考慮機車進出方便，可改為斜角式，45度為原則，佔路寬1.6公尺。高市議員黃秋媖認為，為維護市民多元停車方便，高雄應選擇多處試辦增加斜角機車格位。

黃秋媖表示，斜角機車停車格不僅讓機車族進出方便，取車時易看到後方來車，減少事故率，也能增加車道通行空間，市府應趁路面重鋪、重設標線時增加數量。機車騎士也說，直角車格常發生一格內停2輛車，斜角車格可避免此狀況；另名騎士說，斜角車格能讓騎士順著方向停入，直角車格需費力「喬角度」，希望市府廣設。