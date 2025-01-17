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高雄提升旅宿品質 觀光局推動輔導補助計劃

中央社／ 高雄17日電

為提升高雄友善旅遊環境及旅宿服務品質，高雄市觀光局近日舉辦「2025旅宿輔導計畫暨大型活動說明會」，吸引百餘名業者參與。

高雄觀光局長高閔琳表示，高雄觀光滿意度全台第一，榮獲天下及遠見雜誌評鑑、Agoda及Klook國際訂房平台高度肯定；為乘勝追擊、持續提升旅遊服務及體驗，新年度特於年初辦理輔導說明會，讓業者了解高雄觀光政策、新年度認證輔導計畫。

高閔琳表示，高雄觀光滿意度榮獲各界肯定，是市府與旅遊業界共同努力成果，說明會也說明新年度將推動的永續環保、性別友善、親子寵物、穆斯林與國際友善等輔導補助計劃與年度大型活動資訊，期盼公私部門攜手提升高雄旅遊旅宿品質。

觀光局今天發布新聞稿表示，近日2場說明會除了宣導自元旦起「旅宿業不得主動提供一次性旅宿用品」政策與罰則；並以營造友善觀光旅遊為主軸，說明本年度各項認證輔導及補助計畫，盼持續提升高雄旅宿業綠色旅遊、多元友善與國際旅客接待品質與量能。

此外，觀光局也針對「2025 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」、高雄觀光大使「高雄熊」及熱氣球、文化遊艇等觀光資源及活動資訊，鼓勵旅宿業者搭配市府大型主題活動與全台網路聲量最高IP高雄熊，推出主題套房與住房優惠等行銷專案，強化高雄城市印象與旅遊體驗。

觀光局補充，未來將持續提升觀光風景區軟硬體友善環境、舉辦大型活動，吸引更多國內外旅客到訪高雄、留宿高雄；同時也藉由與旅宿業者間的密切溝通，提供各項協助與資源，產官合作，讓高雄成為國際一線旅遊城市與最佳旅遊目的地。

觀光局

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