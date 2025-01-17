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大陣仗誓師活動 金門環境清潔周千人總動員

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

年節將至，金門縣今年度的環境清潔今天由五鄉鎮公所同步舉行，召集金門國家公園管理處、陸軍金門防衛指揮部、機關、學校、社區民眾、環保志工等約千餘人參加，共同清掃機關及居家周遭環境。誓師活動於金湖鎮新市里籃球場熱烈展開，展現全民攜手維護環境的決心與行動力。

誓師活動今天舉行，包括金門縣政府秘書長呂清福、環保局長李廣榮、金門國家公園秘書蔡立安、金湖鎮長陳文顧、金湖鎮民代表會主席蔡乃靖及多位代表、里長與社區志工隊等齊聚一堂，共同投入清掃活動，展現地方凝聚力。各社區如新市社區、武德新莊社區、太湖社區等以及金門防衛指揮部的官兵弟兄也全力協助，為活動增添力量。

呂清福指出，歲末年終是除舊布新的最佳時機，透過清掃活動不僅能改善居住環境，也能促進社區和諧。他強調縣府目前推行的「村村有公園、戶戶有盆栽」計畫，呼籲居民積極支持與參與，共同營造更美好的生活空間。

鎮長陳文顧則感謝清潔隊員、國軍弟兄與志工的無私奉獻，並勉勵居民將環境清潔週的精神延續到日常生活，他提到，環境清掃活動不僅在於清除垃圾，更重要的是提升全民環保意識，透過垃圾分類、資源回收及病媒蚊防治，讓整體環境更加美好。

金湖代表會主席蔡乃靖感謝志工與居民的踴躍參與，他提到，每一次的清潔週都展現了金湖鎮居民對環境整潔的重視與付出，也提醒清掃人員注意安全，確保活動順利進行。他相信，在大家的共同努力下，金湖鎮將以乾淨美麗的面貌迎接嶄新的春節。

年節將至，金門縣環境清潔周誓師活動今天在金湖鎮新市里籃球場熱烈展開，展現全民攜手維護環境的決心與行動力。圖／民眾提供
年節將至，金門縣環境清潔周誓師活動今天在金湖鎮新市里籃球場熱烈展開，展現全民攜手維護環境的決心與行動力。圖／民眾提供
金門縣環境清潔周誓師活動今天在金湖鎮新市里籃球場熱烈展開，吸引近千位民眾、志工參加。圖／民眾提供
金門縣環境清潔周誓師活動今天在金湖鎮新市里籃球場熱烈展開，吸引近千位民眾、志工參加。圖／民眾提供

國家公園 環保局長 金門

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