交長陳世凱視察花東景觀大道：將納入行人安全規畫

台9線花東縱谷安全景觀大道計畫正如火如荼的分段興建中，交通部長陳世凱今天抵達台東賓朗外環段道路新闢工程視察。他除對慰勞工程人員及信心喊話外，並頒發紅包及加菜金，提前祝福施工團隊新春愉快。陳世凱表示，花東縱谷安全景觀大道將納入行人安全規畫。

陳世凱表示，現今交通政策已由「車本」交通進化為「人本」交通，因此花東縱谷景觀大道計畫執行除考量安全及景觀外，也將納入行人安全規畫，尤其經過原道路旁的社區聚落，會是施工的重點，包括行人行經道路、路口的安全，夜間照明辨識，讓人本交通更趨完善。

全長45.8公里的台9線花東縱谷公路安全景觀大道已開始分段施工，年前陳世凱率公路局長陳文瑞、公路局南區養護分局長陳貴芳視察台東段第3標賓朗外環段道路新闢工程。陳聽取工程簡報後，對施工團隊工作環境及生活起居表達關心，並頒發紅包及加菜金慰勞。

公路局南區分局表示，花東景觀大道逐年編列經費辦理改善，並以安全、景觀、人本、生態等4大面向為主軸，有效提昇省道公路系統使用效率、改善瓶頸路段及健全路網完整性，同時結合台東縣觀光產業的發展，讓遊客能夠在花東縱谷旅程中，欣賞沿途自然與人文風情。

新闢賓朗外環段道路，工程全長1.5公里，道路雙向各有2車道及1慢車道，並採南北分離設計。自去年1月開工，預定於明年2月完工。工程路段肩負東部各地轉接往台東市區及西部高屏地區的交通重要樞紐，完工後將有效提升該路段交通服務水準。