基隆港去年郵輪外籍旅客創新高 日本客占最多

台灣港務公司基隆分公司統計，基隆港國際郵輪復甦力道強勁，去年郵輪共計331艘次、旅客78.7萬人次，雖僅達疫前高峰之83%，然其中外籍旅客人次已先創歷史新高，達26.6萬人次。外籍旅客最多的是日本客占13.75%。

基隆港進出的外籍旅客，依人次高低前四名排序為日本占13.75%、美國占4.9%、韓國占2.9%、德國占2.8%。其中日本籍旅客主要來自於地中海榮耀號於冬季開航的42艘次以及公主郵輪鑽石公主號4艘次，較2018年高峰成長67.4%。

美國向來為全球第一大客源市場，搭乘郵輪至全世界港口均名列前茅，造訪台灣旅客人次數與2018年相較微幅成長9%，大致維持穩定。

韓籍郵輪旅客與2018年相較成長205.1%，前景看好，主要受惠於韓國旅行社包租歌詩達莎倫娜號造訪。台韓地理位置相近，未來市場成長空間極大，台灣港務公司今年已兩度接觸韓國最具規模之樂天旅遊，期望合作繼續增加台韓航線郵輪。

德國為歐洲第一大郵輪客源市場，疫情前以赫伯羅德郵輪(Hapag-Lloyd Cruises)、愛達郵輪(AIDA Cruises)、鳳凰冷泉郵輪(Phoenix Reisen)等三家德國航商不定期輪靠為主，疫情解封後，同以德國市場為主的途易郵輪(TUI Cruises)新增台灣航線，又逢上述四家德國業者同於2024年安排基隆港航程，四箭齊發帶動德籍旅客較2018年成長420.4%，潛力驚人。

基隆港務分公局分析旅遊模式，區分為「船進船出」、「船進機出/機進船出」兩種模式。2024年「船進船出」部分共計228,539人次，較2018年成長4.5%，為基隆港外籍旅郵輪旅客創歷史新高之主因。

為鼓勵人均消費，港務公司今年加碼推出費率優惠，母港作業郵輪搭載外籍旅客數達全船旅客數之30%者，船方可享每位旅客減免100元旅客服務費優惠，且可與其他優惠方案併用。