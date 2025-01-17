五月天「一路向東再出發」高雄首場爆人潮 入口淨空引騷動

台灣天團「五月天」與相信音樂15組藝人舉辦的「一路向東再出發」首場演唱會，今晚在高雄登場，因無需門票，上午演唱會入口便擠來人潮，主辦單位淨空入口，一度引起騷動。下午1時，已歌迷開始魚貫進場，要搶占熱區位置。

這場「一路向東」演唱會今天傍晚5時，在高雄流行音樂中心戶外海風廣場開唱，由於演唱會是無酬演出，主辦單位事先公告，演唱會入口謝絕排隊，但是，今天上午仍有天迷擠在門口卡位，要搶先進場占熱區位置，遇工作人員勸導淨空入口，引起騷動。

直到下午1時，主辦單位開放歌迷進場，工作人員還不斷提醒，不是對號入座，進場後如果需再離場，須重新排隊入場。歌迷紛紛再排隊場，未再發生爭執。

高雄市政府配合演唱會活動，今天對愛河灣周邊道路實施交通管制，第一階段時間為下午4點至晚上10點，愛河灣西側(公園路以南、大勇路以東)區內道路管制通行；第二階段管制時間為晚上8點至11點，愛河灣東側(五福路以南、成功路以西、新田路以北)區內道路管制通行，第三階段視車流狀況採機動管制。