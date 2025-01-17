香港年宵在高雄！ 大年初二來中央公園體驗香港年味

超人氣「香港年宵在高雄」活動預訂1月30日大年初二在中央公園登場，一連舉辦三天，有經典香港樂曲表演、節慶小物體驗工作坊，還有港味美食和手作攤位年節市集及文化講座，能體驗道地的香港年味。

高市行政暨國際處長張硯卿說，由在台港人發起、高市行政暨國際處舉辦的「香港年宵」邁入第三年，已成高雄春節盛事，過往兩年獲熱烈迴響，今年更精彩，「節慶小物體驗工作坊」將帶民眾DIY廣受歡迎的賀年掛飾，更邀請「森林療癒師」港人帶領製作具香港特色的平安茶球，也串連在台港人在高雄過年，增進台港交流。

其中結合香港飲食文化、歷史的香港文化講座，將引領民眾從多元角度認識香港，也安排展出已故攝影師陳跡珍貴的舊香港攝影作品，見證香港的歲月流轉。

活動現場也將展現香港街景樣貌，近40攤香港市集帶來港式美食、文創和遊戲，可以大啖蘿蔔糕和咖哩魚蛋、秘製現烤叉燒、砵仔糕、雞蛋仔、格仔餅、薄罉、叉燒炒河等美食。