高市開班教里長捉綠鬣蜥 屏縣訓練捕捉生力軍

高雄、屏東綠鬣蜥氾濫，民眾在社區發現時通常先通知里長捕捉、驅趕，有里長1個月接獲10通求助電話，但村里長未受過捕捉訓練，獵捕時恐有安全疑慮，易讓綠鬣蜥兔脫，高市農業局決定開辦里長專班，首梯招120人。

綠鬣蜥嚴重危害生態與農業，高屏2縣市近來開捕捉訓練班，高雄100個名額報名當天秒殺，今年將辦兩梯次各招100人。屏東農業處去年底150人報名，135人完訓，今年將再辦5場次。

不過近日有里長向高市農業局反映，綠鬣蜥出沒時民眾通常先通報里長，但里長沒受過訓練，綠鬣蜥易脫逃，甩尾反抗時還有安全疑慮。楠梓區仁昌里長王永坤說，當地水岸環境常見綠鬣蜥到社區趴趴走，有時甚至闖入民宅嚇哭小孩。夏季平均每個月接10通求助電話，希望市府能開班增加里長應變技能。

屏東縣議員洪宗麒說，萬丹鄉及新園鄉高屏溪畔已成綠鬣蜥重災區，去年10月紅豆發芽期，數量爆多，半個月就抓到3000多隻。萬丹鄉1名村長怨綠鬣蜥抓不勝抓，盼開辦教育訓練，讓更多生力軍加入移除工作。

高市農業局表示，依據外來入侵種綠鬣蜥移除指引開辦相關訓練課程，訓練合格給予獵捕許可。因應里長服務需求，將辦理里長捕捉綠鬣蜥培訓專班，目前有數十人想參加，第一梯次2月17日開課，人數120人。