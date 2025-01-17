高市孕婦電子乘車券 拚年底上線

高雄市提供每名孕婦28張總值5040元的計程車乘車券供產檢或產後回診使用，每年平均服務上萬人，目前採紙本方式發放，但民代認為市府去年已通過電子乘車券計畫，利用手機就能輕鬆使用，不過至今仍未執行，社會局回應，今年底可望全面上線。

社會局指出，孕婦產檢乘車券與50家醫療院所合作，確定懷孕當下即獲乘車券，去年8月已透過市府服務平台的數位市民卡系統，由2家醫院試辦電子票券，目前進行流程優化、系統更新改版與資料庫轉換。

高雄提供孕婦產檢交通補助，發給設籍高市及與高市民結婚的新住民孕婦每人28張面值180元的乘車券，產檢時搭特約計程車折抵車資，去年延長使用至嬰兒出生後6個月，產婦回診或嬰孩打疫苗都可用，低於180元不找零，超過180元自付差額。

據社會局相關計畫，乘車券採普發制，分為電子票券和紙本發放，前者配合市民卡運用App系統於線上核發，後者由醫療院所主動發給，或到區公所、社會局社福中心、新住民中心領取，每年約服務1.8萬人，但電子票券至今未上路。

市議員陳慧文指出，孕婦電子票本應在去年1月上線，卻未推行，主因在電子乘車券與車隊作業時程未能同步，系統無法對接，與市府數位便民目標有落差。