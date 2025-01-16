澎湖紅羅垃圾掩埋場又火警 消防局全力搶救中
澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場遭去年底火災重創後，今天傍晚又發生廢棄物火警，火勢在東北季風助長下延燒，澎湖消防局出動11車灌救中。
澎湖縣環保局長蔡淇賢今天甫上任，紅羅垃圾衛生掩埋場傍晚又發生火警，考驗環保局長的處置應變能力。
澎湖縣政府消防局下午近5時許受理民眾報案指稱，湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場發生廢棄物火警。
消防局獲報後，立即派遣消防局第二大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公等分隊及龍門港分隊共11車21人前往現場，由第二大隊大隊長陳永春負責指揮搶救。
由於現場風勢強勁，助長火勢持續燃燒，消防局部署4條水線配合現場挖掘機進行滅火降溫中。
紅羅垃圾衛生掩埋場去年12月9日大火，重創整個掩埋場的設備與車輛，幾乎全數燒毀，還分別由高雄與嘉義縣市政府支援垃圾車來清運。
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