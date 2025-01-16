屏東沿山雙層巴士春節限定 屏185線體驗屏東景色與美食

屏東縣每年春節都會推出「沿山雙層巴士觀光活動」，每年都是搶手商品，非常受到歡迎。今年雙層巴士以「蛇來運轉185」為主題並搭配鳳梨意象，於1月25日至3月2日期間推出，邀請國內外旅客一起體驗屏東的自然、人文與美食。

「蛇來運轉185」雙層巴士路線從水門轉運站出發，分為南、北兩線，每日上下午各有2班次。票價每人200元，12歲以下兒童半價，除了農曆春節除夕至初二，及2月8日補班日暫停營運外，其餘國定假日及每周六、日均可搭乘。

北線今年加入隘寮社區及鴻旗休閒農場，並與屏東智慧農業學校青年團隊合作，提供銀獅農莊「彩帽鳳梨田」免費空拍服務。南線則到達屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區、銘泉農場，並有導覽人員在車上解說。