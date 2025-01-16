快訊

比演唱會擠！黃仁勳被包圍「30公尺走40分鐘」臨時取消夜市行程

黃麟凱勒斃女友今晚槍決 死者父曝「明是女兒生日」：感謝司法還公道

未來見川普談什麼？傳普亭信心大增 強硬要求恐讓烏克蘭跳腳

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東沿山雙層巴士春節限定 屏185線體驗屏東景色與美食

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
今年沿山雙層巴士觀光活動於1月25日至3月2日期間可搭乘。圖／縣府提供
今年沿山雙層巴士觀光活動於1月25日至3月2日期間可搭乘。圖／縣府提供

屏東縣每年春節都會推出「沿山雙層巴士觀光活動」，每年都是搶手商品，非常受到歡迎。今年雙層巴士以「來運轉185」為主題並搭配鳳梨意象，於1月25日至3月2日期間推出，邀請國內外旅客一起體驗屏東的自然、人文與美食。

「蛇來運轉185」雙層巴士路線從水門轉運站出發，分為南、北兩線，每日上下午各有2班次。票價每人200元，12歲以下兒童半價，除了農曆春節除夕至初二，及2月8日補班日暫停營運外，其餘國定假日及每周六、日均可搭乘。

北線今年加入隘寮社區及鴻旗休閒農場，並與屏東智慧農業學校青年團隊合作，提供銀獅農莊「彩帽鳳梨田」免費空拍服務。南線則到達屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區、銘泉農場，並有導覽人員在車上解說。

活動期間旅客憑訂票紀錄，可享受185縣道沿線店家的專屬優惠及好禮，填寫乘車活動滿意度問卷有機會獲得雙層巴士限定紀念徽章。可下載「TBS台北轉運站」APP預約購票與查詢優惠，或上縣府屏東旅遊網、屏東GO好玩、屏東GO交通社群粉專查詢。

今年沿山雙層巴士觀光活動於1月25日至3月2日期間可搭乘。記者潘奕言攝影
今年沿山雙層巴士觀光活動於1月25日至3月2日期間可搭乘。記者潘奕言攝影
屏東沿山雙層巴士觀光活動，分為南、北兩線。圖／縣府提供
屏東沿山雙層巴士觀光活動，分為南、北兩線。圖／縣府提供
屏東可可巧克力園區。圖／縣府提供
屏東可可巧克力園區。圖／縣府提供

屏東縣 雙層巴士

延伸閱讀

屏東雙層巴士換新裝 「蛇來運轉」探索沿山公路秘境

六堆運動會60週年 邀多元族群參與客家大派對

2025「好年味市集」登場！60家美食攤位一次看還有霹靂布袋戲演出飆年味

屏東也有了！小時候的味道「德州小騎士炸雞」新店址曝光　開幕日祭「超大優惠」　加碼一系列優惠到2月底

相關新聞

新春紅包也分藍綠？ 高雄議員控：只有綠營可陪陳其邁發春聯

高市議會今天審議民政部門預算，議員白喬茵氣憤說，市長陳其邁近日在各地發新年小紅包，她服務處助理也陪同發春聯，被民政局人員...

屏東沿山雙層巴士春節限定 屏185線體驗屏東景色與美食

屏東縣每年春節都會推出「沿山雙層巴士觀光活動」，每年都是搶手商品，非常受到歡迎。今年雙層巴士以「蛇來運轉185」為主題並...

金門慶祝消防節 縣長陳福海期許打造零災害模範縣

金門縣消防局今天舉行消防節慶祝大會，由縣長陳福海親自主持，現場吸引了多位機關首長、民意代表、友軍及其他重要貴賓共襄盛舉，...

高雄提供「產檢乘車券」採紙本發放 今年全面電子化

高雄市提供孕婦28張價值180元的計程車乘車券，供孕婦產檢或產後回診使用，實施3年來每年均服務上萬名孕婦；目前乘車券均採...

日本浮世繪典藏展將前進高雄 150件作品免費參觀

高雄市創價美術館今年成立第3年，館方將於3月底引進東京富士美術館典藏「浮世繪」精品150件盛大展出，這也是高雄創價美術館...

高雄市新任高階警官布達 陳其邁提治安發生數創新低

高雄市政府警察局今天下午舉行卸、新任分局長聯合布達交接典禮，市長陳其邁讚揚，高雄市治安事件發生數逐年降低，去年更達到近2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。