金門慶祝消防節 縣長陳福海期許打造零災害模範縣

金門縣消防局今天舉行消防節慶祝大會，由縣長陳福海親自主持，現場吸引了多位機關首長、民意代表、友軍及其他重要貴賓共襄盛舉，場面隆重。會中也致贈各方友軍協助救災感謝狀外，並表揚績優消防、義消及志工人員，彰顯他們對金門縣民生命財產安全的無私奉獻。

金門消防局表示，過去一年來，該局在災害防救與救援工作中屢創佳績，特別是在災害防救業務訪評中，金門消防局再度榮獲全國特優，並持續蟬聯離島分區第一名；強韌台灣計畫也獲得了全國特優的肯定，義消中程計畫更榮獲管考特優第1名。除此之外，消防局在標竿學習案例甄選中獲得地方機關佳作獎，並入圍2024天下城市治理卓越獎，這些成就不僅展現了金門消防的專業能力，也彰顯了全體同仁努力的成果。

在這些成就的背後，也少不了社會各界的支持與善心捐助，包括台北市台灣省城隍廟及金門縣浯島城隍廟共同捐贈新台幣800萬元，用於採購化學消防車；崑庭建設及中華文化姓氏文教發展基金會各捐贈一部先進救護車；還有「惟願中心」捐贈超過530萬元的先進救護器材；謝明亮先生捐贈無人機、陳美枝女士捐贈救援脫困索等，這些捐贈無疑提升了金門消防隊的應急救援能力，對於提升居民的安全保障至關重要。

在慶祝活動中，也表揚了21位表現卓越的消防及義消隊員，他們來自不同領域與部門，有的在災害現場勇敢搶救，有的在後勤支援中默默奉獻，這些獲獎的成員包括搶救訓練科的張家瑋、緊急救護科的黃評仕、義消總隊二大一中幹事陳錦章、金湖義消分隊助理幹事何斌盛、金沙義消分隊分隊長李應文、金西救生分隊隊員李俊凱等，他們以堅韌不拔的精神和精湛的專業技術，保護了金門縣民的生命財產安全。