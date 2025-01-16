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高雄提供「產檢乘車券」採紙本發放 今年全面電子化

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄提供孕婦產檢交通補助，發放給設籍本市或與本市市民結婚的新住民孕婦28張180元乘車券，合計最高5040元。圖／翻攝自高雄市社會局臉書專頁
高雄提供孕婦產檢交通補助，發放給設籍本市或與本市市民結婚的新住民孕婦28張180元乘車券，合計最高5040元。圖／翻攝自高雄市社會局臉書專頁

高雄市提供孕婦28張價值180元的計程車乘車券，供孕婦產檢或產後回診使用，實施3年來每年均服務上萬名孕婦；目前乘車券均採紙本方式發放，由醫療院所主動提供或本人親自申請，民代認為「電子乘車券」能簡化申請程序，利用手機能輕鬆使用票券，且市府去年已通過電子乘車券計劃，至今仍未執行。

高雄提供孕婦產檢交通補助，發放給設籍本市或與本是市民結婚的新住民孕婦28張180元乘車券，金額合計最高5040元，用於產檢時搭乘簽約計程車往返醫療院所，能折抵車資，去年擴大補助內容，延長使用至嬰兒出生後6個月，供產婦回診或嬰孩打疫苗可以使用，每趟車資低於180元不找零，超過180元則自付差額。

根據社會局「高雄市孕婦產檢交通乘車券計畫」，乘車券採普發制，分為電子發放和紙本發放，前者配合市民卡，運用APP系統線上核發，後者透過醫療院所主動發給，或是民眾到區公所、社會局社福中心及新住民中心領取，每年約服務1萬8000人，但電子發放部分仍未上路。

市議員陳慧文指出，孕婦乘車券「電子票券」計劃本應在去年1月上線，至今卻未能推行，主因在於電子乘車券與車隊作業時程未能同步，導致系統無法對接，目前仍全面使用紙本券，與市府當初的數位便民目標有所落差。

目前孕婦產檢乘車券合約車隊包括凱旋大都會、台灣大車隊、新形象計程車、澄清湖計程車衛星車隊、和泰移動yoxi車隊，全數皆使用紙本乘車券，部分業者則要求民眾使用App叫車時，於備註欄告知使用乘車券，或在付款方式選擇好孕乘車券，搭乘結束由孕婦將第一聯(黃聯)交給駕駛，第二聯(紅聯)本人留存。

高雄社會局回應，本市孕婦產檢交通乘車券與50家醫療院所合作，民眾確定懷孕當下即獲乘車券供使用，去年8月已透過市府服務平台的數位市民卡系統，由2家醫院試辦電子票券，目前已進行流程優化、系統更新改版與資料庫轉換，規劃在今年底前全面線上化，取消發放紙本。

高雄提供孕婦產檢交通補助，發放給設籍本市或與本市市民結婚的新住民孕婦28張180元乘車券，合計最高5040元。圖／翻攝自高雄市社會局臉書專頁
高雄提供孕婦產檢交通補助，發放給設籍本市或與本市市民結婚的新住民孕婦28張180元乘車券，合計最高5040元。圖／翻攝自高雄市社會局臉書專頁
高雄市提供孕婦28張價值180元的計程車乘車券，目前乘車券均採紙本方式發放，由醫療院所主動提供或本人親自申請。圖／翻攝自高雄市社會局臉書專頁
高雄市提供孕婦28張價值180元的計程車乘車券，目前乘車券均採紙本方式發放，由醫療院所主動提供或本人親自申請。圖／翻攝自高雄市社會局臉書專頁

孕婦 新住民 計程車

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