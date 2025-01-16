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新春紅包也分藍綠？ 高雄議員控：只有綠營可陪陳其邁發春聯

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄議員白喬茵自製拜年春聯，她不滿助理近日發春聯時被市府民政局人員驅趕離開，質疑難道要掛民進黨黨徽或有黨籍才能發春聯。圖／取自白喬茵臉書
高雄議員白喬茵自製拜年春聯，她不滿助理近日發春聯時被市府民政局人員驅趕離開，質疑難道要掛民進黨黨徽或有黨籍才能發春聯。圖／取自白喬茵臉書

高市議會今天審議民政部門預算，議員白喬茵氣憤說，市長陳其邁近日在各地發新年小紅包，她服務處助理也陪同發春聯，被民政局人員驅趕離去，同場民進黨市長潛在參選人卻能在紅龍內發春聯，難道紅包也有政治色彩？民政局回應，溝通過程有誤會，沒有禁止民代發春聯。

國民黨議員白喬茵今天下午在議會指出，上周市長前往左營元帝廟發紅包，當時她的助理也去現場發春聯，豈料副局長蔡翹鴻親自去現場驅趕，不讓服務處發春聯，她趕赴現場後發現，民進黨數位選市長的潛在候選人在現場發得一塌糊塗。

「為何民進黨要選市長的人可以在現場發放，現任國民黨議員卻不能在選區發春聯？」白喬茵質疑，難道發福袋、紅包或春聯有政治立場色彩嗎？為何民政局的政治濾鏡如此嚴重，左楠區是民進黨的，要掛民進黨黨徽、黨籍才能發。

白喬茵說，她過去質詢時說過，民政局副局長蔡翹鴻曾有疑似行政不中立紀錄，為何現在又再次發生，應該統一標準，高雄市民不會只想領民進黨東西吧？白喬茵發言後，議長康裕成也提醒蔡翹鴻，「處理事情要公正」。

副局長蔡翹鴻解釋，當天多位民代到場發春聯，考量動線流暢，希望不要在民眾排隊的紅龍內發送，以免造成秩序混亂，所以現場工作人員有引導其他民代到旁邊，管制標準一致，可能溝通過程產生誤會，會檢討改進流程，避免類似情況發生。

春聯 民進黨 白喬茵

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