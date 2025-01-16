「護國討傅抗藍白」宣講23日高雄登場 號召民眾捍衛民主憲政

前高雄市文化局長尹立、台灣基進高雄市議員張博洋今天宣布1月23日將在高雄舉辦「護國討傅抗藍白」宣講晚會，希望號召民眾共同捍衛台灣民主憲政制度與國家未來發展。

尹立、張博洋下午召開記者會，宣布1月23日晚上6時30分在高雄三民公園舉辦「護國討傅抗藍白」宣講晚會，號召高雄鄉親展現基層聲量，阻止藍白透過立法程序破壞台灣民主體制、威脅國家整體發展。

張博洋表示，近期國會亂象、預算亂刪、亂修法案等各種毀憲亂政危機，高雄不能置身事外，應擔任台灣民主火車頭，1月23日從高雄燃起火苗，喚起基層一起捍衛民主，並激起各縣市及社會各界陸續響應。

尹立表示，「護國討傅抗藍白」晚會，會邀請多名神秘嘉賓到場宣講。現在是台灣面臨生存發展、守護台灣民主重要時刻，目前每天仍有共機、軍艦繞台的情形，甚至還割斷海底電纜，企圖讓台灣成為孤島。

尹立也提到，藍白在國會聯手推動憲訴法，剝奪人民釋憲權利；提高選罷法門檻，閹割罷免權；財劃法更是與人民生活息息相關，民眾不管在求學、就業及生活，包含社會福利等各方面，都將受到嚴重影響。

尹立指出，藍白近日還在立法院濫砍中央政府各部會多項預算，也將使社會大眾受到連帶影響，包含對台電的補助減少導致電費調漲等。

尹立呼籲所有公民一起參與，由高雄擔任第一棒，再傳到各個縣市，讓全國民眾了解，國家正面臨民主崩壞的重要關鍵時刻，期望大家一起站出來守護台灣。