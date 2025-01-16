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日本浮世繪典藏展將前進高雄 150件作品免費參觀

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
東海道五十三驛站-原 朝之富士。圖／東京富士美術館典藏提供
東海道五十三驛站-原 朝之富士。圖／東京富士美術館典藏提供

高雄市創價美術館今年成立第3年，館方將於3月底引進東京富士美術館典藏「浮世繪」精品150件盛大展出，這也是高雄創價美術館首次舉辦國際特展，展品包括影響法國印象派畫家梵谷的美人畫〈著雲龍打掛的花魁〉以及江戶時代各個角度的富士山風貌，主辦單位表示展出期間不但免費參觀，還有許多與展品互動的設計，之前國立台灣美術館曾於2016、2018年舉辦「日本浮世繪典藏精選展」，2次都吸引將近50萬人次觀展，預計這次展覽也將引起浮世繪迷排隊欣賞。

位於楠梓區、鄰近後勁捷運站的「高雄市創價美術館」，自2022年10月落成以來，已舉辦多次以「文化尋根 建構台灣美術百年史」為主題的展覽，包括莊世和、林慶雲、洪根深等重量級藝術家的作品展。秉持教育推廣理念，創價美術館免費對外開放，不但成為北高雄的重要藝文場館，也是附近社區重要的休閒去處。

創價美術館表示，今年度舉辦國際特展將於3月引進東京富士美術館典藏「浮世繪」精品，展品包括影響法國印象派畫家梵谷的美人畫〈著雲龍打掛的花魁〉，江戶時代各個角度的富士山風貌，以及幕府時代江戶（東京）到京都的沿線道路風情。展品年代跨越200年，分為四大展區：美人畫、役者繪（演員畫）、武者繪、葛飾北齋的《富嶽三十六景》系列作品、歌川廣重的《東海道五十三驛站》全系列，以及大正、昭和年間版畫家川瀨巴水的日本原鄉風景作品。對於喜愛浮世繪的民眾來說，展覽值得期待。

東京富士美術館坐落於東京八王子市，其豐富典藏橫跨古今中外，共超過3萬件藝術精品，包括繪畫、版畫、雕刻、歷史文物及照片。

東京富士美術館外觀。圖／東京富士美術館典藏提供
東京富士美術館外觀。圖／東京富士美術館典藏提供
富嶽三十六景-深川萬年橋下。圖／東京富士美術館典藏提供
富嶽三十六景-深川萬年橋下。圖／東京富士美術館典藏提供
六家名媛美人選 高島久。圖／東京富士美術館典藏提供
六家名媛美人選 高島久。圖／東京富士美術館典藏提供

東京 畫家 美術館

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