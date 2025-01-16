金門警察局長交接 陳福海盼兩岸交流打擊犯罪

金門縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，縣長陳福海說，兩岸互動應少一點政治，但能交流共同打擊犯罪；金門陸客人數增加，期勉新局長黃壬聰全力投入交通與治安等工作。

金門縣警察局卸、新任局長交接典禮，由陳福海主持布達，內政部警政署警政委員劉鴻烈監交印信，金門縣議會議長洪允典、法務部調查局福建省調查處長洪良元等人出席觀禮。

陳福海表示，金門觀光逐漸復甦，陸客人數明顯增加，維護交通安全與治安的壓力也同步增大，期許新任局長黃壬聰能發揮刑事長才及溝通協調能力，領導全體警察同仁投入維護治安、交通及為民服務工作。

陳福海說，近日內政部長劉世芳來訪金門時，也盼部長支持，兩岸互動應該少一點政治，但包括共同打擊犯罪、岸海巡海域安全的防護等，都應該是不分兩岸共同的目標。

劉鴻烈表示，新局長黃壬聰過去表現優異，令人印象深刻的是在他曾破獲1172塊海洛因磚，也在刑事警察局副局長任內，對選舉治安維護、打擊跨境詐欺犯罪專案工作有很好成績；並提醒當前警察工作重點，包括落實打詐儀表板宣導、緝毒掃黑、營造友善職場環境，關懷守護同仁身心健康等。