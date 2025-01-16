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高雄市新任高階警官布達 陳其邁提治安發生數創新低

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今主持新任分局長交接，提出治安發生數創新低。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁今主持新任分局長交接，提出治安發生數創新低。記者林保光／攝影

高雄市政府警察局今天下午舉行卸、新任分局長聯合布達交接典禮，市長陳其邁讚揚，高雄市治安事件發生數逐年降低，去年更達到近23年新低，是警、民及檢調單位共同努力的成果。

市長陳其邁致詞表示，根據媒體的評比，高雄去年首獲五星肯定，其中「市民治安滿意度」是六都第2名；高雄警政相關的施政面向是六都第一名，治安面向更是全國第一名。

陳其邁提到，警政署去年上半年治安滿意度民調，高雄滿意度81.31%，是縣市合併至今的歷史新高，去年治安事件發生數更達到近23年最低。

陳其邁勉勵員警，治安沒有適應期，市民的安全一刻都不能鬆懈，期勉所有同仁都能立刻上工，並且以身作則，恪守風紀及廉政倫理規範要求，並期望市議員別刪警政預算，為員警爭取更多資源、更新裝備、提升執勤時的環境與安全。

警政署這波高階警官人事異動，高雄市警局2名新任副局長，分別由原主任秘書林武宏、原桃園市警局督察長呂世明接任；台東縣警局長梁東山調任高雄市警局主任秘書，另左營警分局長蕭正松升任警政監。

高雄市警局新、調任分局長分別是左營分局長謝承甫、三民一分局長吳信宏、鹽埕分局長郭子弘、林園分局長陳義宏、湖內分局長王春生、六龜分局長蘇茂智。

新任高雄市警左營分局長謝承甫。記者林保光／攝影
新任高雄市警左營分局長謝承甫。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁今主持新任分局長交接。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁今主持新任分局長交接。記者林保光／攝影
新任高雄市警林園分局長陳義宏。記者林保光／攝影
新任高雄市警林園分局長陳義宏。記者林保光／攝影
新任高雄市警三民一分局長吳信宏。記者林保光／攝影
新任高雄市警三民一分局長吳信宏。記者林保光／攝影
新任高雄市警六龜分局長蘇茂智。記者林保光／攝影
新任高雄市警六龜分局長蘇茂智。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁（右二）今主持新任分局長交接。記者林保光／攝影
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新任高雄市警湖內分局長王春生。記者林保光／攝影
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新任高雄市警鹽埕分局長郭子弘。記者林保光／攝影
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主任 陳其邁 高雄市

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