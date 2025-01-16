高雄市新任高階警官布達 陳其邁提治安發生數創新低

高雄市政府警察局今天下午舉行卸、新任分局長聯合布達交接典禮，市長陳其邁讚揚，高雄市治安事件發生數逐年降低，去年更達到近23年新低，是警、民及檢調單位共同努力的成果。

市長陳其邁致詞表示，根據媒體的評比，高雄去年首獲五星肯定，其中「市民治安滿意度」是六都第2名；高雄警政相關的施政面向是六都第一名，治安面向更是全國第一名。

陳其邁提到，警政署去年上半年治安滿意度民調，高雄滿意度81.31%，是縣市合併至今的歷史新高，去年治安事件發生數更達到近23年最低。

陳其邁勉勵員警，治安沒有適應期，市民的安全一刻都不能鬆懈，期勉所有同仁都能立刻上工，並且以身作則，恪守風紀及廉政倫理規範要求，並期望市議員別刪警政預算，為員警爭取更多資源、更新裝備、提升執勤時的環境與安全。

警政署這波高階警官人事異動，高雄市警局2名新任副局長，分別由原主任秘書林武宏、原桃園市警局督察長呂世明接任；台東縣警局長梁東山調任高雄市警局主任秘書，另左營警分局長蕭正松升任警政監。