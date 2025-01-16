馬祖家扶廣徵志工 盼讓孩童多元學習

馬祖高中學生陳于婕將興趣的韓團舞蹈結合公益，課餘時間教導馬祖家扶中心課後照護孩童舞蹈，為離島弱勢孩子增添活力與歡樂。馬祖家扶中心表示，廣徵志工盼讓孩童多元學習。

家扶基金會馬祖家扶中心今天發布新聞稿指出，馬祖中心提供課後照顧服務，除關心學業學習與課業輔導外，也提供舞蹈、桌遊、黏土、積木、手做等多元學習課程。為讓在地孩童多元學習，並發掘培養才藝能力，對外募集活動與課輔志工，不限年齡與專長項目都可報名。

馬祖家扶中心主任姜精娥今天接受中央社記者訪問時表示，家扶基金會在馬祖提供弱勢兒童經濟與課業上協助，但在輔導過程中發現孩子因不擅表達，會以負面情緒或暴力動作吸引大人注意，且無法融入團隊甚至排斥學習。安排透過多元課程，協助弱勢兒童學習團隊人際互動關係。

姜精娥說，陳于婕擔任舞蹈志工後，發現不少孩子潛能，讓他們可以探索自己的身體能力，並在跳舞過程中學會相互支持與鼓勵，在豐富課餘生活同時，陳于婕大朋友的角色，對於受幫助的學童而言，更是重要的陪伴力量。

馬祖家扶中心表示，期盼能募集更多像陳于婕一樣，具有課業輔導以外專長的志工。

姜精娥坦言，馬祖地區人口少，適合的志工更是難尋，因此對外尋求志工新血，期盼有更多人，能成為馬祖家扶孩子們在成長路上的重要陪伴者。