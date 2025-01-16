快訊

回台必訪夜市！黃仁勳今晚逛逢甲夜市 18:00現身這間店

何時見黃仁勳？台積電魏哲家今晚行程曝光出現在這

馬祖家扶廣徵志工 盼讓孩童多元學習

中央社／ 連江縣16日電

馬祖高中學生陳于婕將興趣的韓團舞蹈結合公益，課餘時間教導馬祖家扶中心課後照護孩童舞蹈，為離島弱勢孩子增添活力與歡樂。馬祖家扶中心表示，廣徵志工盼讓孩童多元學習。

家扶基金會馬祖家扶中心今天發布新聞稿指出，馬祖中心提供課後照顧服務，除關心學業學習與課業輔導外，也提供舞蹈、桌遊、黏土、積木、手做等多元學習課程。為讓在地孩童多元學習，並發掘培養才藝能力，對外募集活動與課輔志工，不限年齡與專長項目都可報名。

馬祖家扶中心主任姜精娥今天接受中央社記者訪問時表示，家扶基金會在馬祖提供弱勢兒童經濟與課業上協助，但在輔導過程中發現孩子因不擅表達，會以負面情緒或暴力動作吸引大人注意，且無法融入團隊甚至排斥學習。安排透過多元課程，協助弱勢兒童學習團隊人際互動關係。

姜精娥說，陳于婕擔任舞蹈志工後，發現不少孩子潛能，讓他們可以探索自己的身體能力，並在跳舞過程中學會相互支持與鼓勵，在豐富課餘生活同時，陳于婕大朋友的角色，對於受幫助的學童而言，更是重要的陪伴力量。

馬祖家扶中心表示，期盼能募集更多像陳于婕一樣，具有課業輔導以外專長的志工。

姜精娥坦言，馬祖地區人口少，適合的志工更是難尋，因此對外尋求志工新血，期盼有更多人，能成為馬祖家扶孩子們在成長路上的重要陪伴者。

團隊 家扶中心 馬祖

延伸閱讀

【重磅快評】印度與中國大陸共享資源會是好算盤

7成需安置兒少曾遭虐 家扶招募700戶寄養家庭

新竹家扶獲贈服飾提貨券 助400戶家庭添衣褲

受扶兒回饋苗栗家扶捐贈500雙球鞋 鼓勵少年逐夢

相關新聞

五月天明在高雄免費開唱！陣容豪華 周邊交通管制加強

天團五月天「一路向東－再出發版」公益演唱會高雄站，明天將於高雄流行音樂中心戶外海風廣場開唱，全程免費，共15組藝人參加；...

空拍直擊綠鬣蜥野外「纏綿」 繁殖速度恐大於移除量能

外來種綠鬣蜥因人為棄養於野外成為入侵物種，數量年年攀升引發生態危機，本報記者直擊在屏東新園東港溪旁樹林內，成年公蜥在樹梢...

新春紅包也分藍綠？高雄議員控：只有綠營可陪陳其邁發春聯

高市議會今天審議民政部門預算，議員白喬茵氣憤說，市長陳其邁近日在各地發新年小紅包，她服務處助理也陪同發春聯，被民政局人員...

日本浮世繪典藏展將前進高雄 150件作品免費參觀

高雄市創價美術館今年成立第3年，館方將於3月底引進東京富士美術館典藏「浮世繪」精品150件盛大展出，這也是高雄創價美術館...

高雄市新任高階警官布達 陳其邁提治安發生數創新低

高雄市政府警察局今天下午舉行卸、新任分局長聯合布達交接典禮，市長陳其邁讚揚，高雄市治安事件發生數逐年降低，去年更達到近2...

綠營高市長提名…邱議瑩、林岱樺角力 「湧言會」支持誰成話題

高雄四名現任民進黨立委爭取下屆市長提名，角力愈來愈激烈。林岱樺上周公布她與湧言會3名議員合體掃街拜票照片，邱議瑩今天也在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。