高市與全家推吉伊卡哇主題杯 1/22起開賣

今年高雄燈會以「吉伊卡哇」為主題，高市府與全家超商合作，推出限量版「吉伊卡哇」主題杯身，還有造型杯塞、杯套等，1月22日起全台全家超商開賣，售完為止。

高市府觀光局今天新聞稿表示，繼2022、2024年與全家Let's Café推出燈會限定聯名杯，今年再度與全家便商店合作，推出限定版「吉伊卡哇」主題杯身、杯套及杯塞。

高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」聯名杯身及杯套，1月22日起，凡購買或兌換Let's Café大杯飲品（不含單品咖啡系列）飲料杯即為「吉伊卡哇」聯名限定杯身。若購買Let's Café、搖搖茶吧「指定現調熱飲」，則附「吉伊卡哇」聯名限定杯套。

此外，配合高雄燈會活動時間，1月25日下午2時起，於全台全家超商購買Let's Café、搖搖茶吧、福爾摩沙茶館指定現調飲品任3杯加新台幣59元，即可獲得1款聯名杯塞，共有吉伊卡哇、小八貓及兔兔3種造型，隨機出貨，售完為止。

觀光局表示，今年高雄燈會「2025 KaohsiungWonderland 高雄冬日遊樂園」，以「吉伊卡哇」為主題，將於1月25日至2月16日於愛河灣及16至18號碼頭登場。現場還有碼頭樂園，有免費的遊樂設施、美食市集及互動演出等。