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綠營高市長提名…邱議瑩、林岱樺角力 「湧言會」支持誰成話題

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱議瑩（中）今天在湧言會議員鄭孟洳（左）及台灣基進黨議員張博洋（右）陪同下發送新年小紅包。圖／邱議瑩服務處提供
立委邱議瑩（中）今天在湧言會議員鄭孟洳（左）及台灣基進黨議員張博洋（右）陪同下發送新年小紅包。圖／邱議瑩服務處提供

高雄四名現任民進黨立委爭取下屆市長提名，角力愈來愈激烈。林岱樺上周公布她與湧言會3名議員合體掃街拜票照片，邱議瑩今天也在湧言會議員鄭孟洳及台灣基進黨議員張博洋陪同下發送新年小紅包，強調「春節前展現團結氛圍」。

立委邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆，以及前勞動部長許銘春爭取明年市長選舉黨內提名。高市議會62席議員，民進黨三派系之中，湧言會人數最多，但湧言會在前立委趙天麟退選後未推人選爭取市長提名。

隸屬正國會的立委林岱樺11日到鳳山果菜市場拜票，民進黨市議員張漢忠、黃飛鳳、林智鴻也陪同掃街，林岱樺強調「展現團結拚勝選氣勢」。此動作引發外界聯想，正國會與湧言會可能在市長初選結盟。

立委邱議瑩今天清晨陪同市長陳其邁走訪鳳山市場與民族果菜市場拜早年，市議員鄭孟洳、張博洋，也隨後陪同立委邱議瑩掃民族果菜市場，一同發放新年小紅包，在春節前展現團結氛圍。

邱議瑩說，鄭孟洳與張博洋是三民區議員，兩人陪同她在民族果菜市場發送「贏新年」小紅包，由於兩位是當地議員，熟悉市場攤商，攤商特別熱情。

高市議員黃飛鳳（左一）、林智鴻（右一）、張漢忠（右二）11日陪同立委林岱樺（右三）前往市場拜票。圖／林岱樺服務處提供
高市議員黃飛鳳（左一）、林智鴻（右一）、張漢忠（右二）11日陪同立委林岱樺（右三）前往市場拜票。圖／林岱樺服務處提供

林岱樺 湧言會 邱議瑩

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