快訊

謝金燕兒子身世引熱議 女星心疼揭內幕：她懷孕時非常節儉

輝達可能在台中設廠？黃仁勳鬆口了「很多好提案」

屏東雙層巴士換新裝 「蛇來運轉」探索沿山公路秘境

中央社／ 屏東縣16日電

屏東雙層巴士觀光活動是春節期間搶手旅遊商品，也是減碳旅行首選，今年雙層巴士換上蛇年新裝，並搭配鳳梨意象，邀請民眾一起探索屏東自然、人文及美食永續旅遊。

屏東縣政府今天舉行「蛇來運轉185」雙層巴士記者會，預告1月25日至3月2日期間，以「蛇來運轉185」為主題並搭配鳳梨意象，象徵「蛇覓龍旺」好運氣，一起體驗屏東沿山公路風景秘境。

交通旅遊處長黃國維會中表示，「蛇來運轉185」雙層巴士路線從水門轉運站出發，分為南、北2線，每天上下午各有2班次可供選擇。「北線」延續往年好評，今年加入隘寮社區及鴻旗休閒農場2處停留站，並與屏東智慧農業學校青年團隊合作，提供銀獅農莊彩帽鳳梨田免費空拍服務，讓大家能留下珍貴團體合影，增添旅程趣味性。

「南線」到訪屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區、銘泉農場，由導覽人員在車上解說，沿途聽故事，再感受故事真實感。

交通旅遊處強調，「蛇來運轉185」雙層巴士自1月25日起至3月2日，南、北線均一票價每人新台幣200元，12歲以下兒童享半價優惠，農曆春節除夕至初二及2月8日補班日暫停營運外，其餘國定假日及每週六、日均可搭乘。

活動期間，旅客憑訂票紀錄可享受185縣道沿線店家專屬優惠及精美好禮，填寫乘車活動滿意度問卷，有機會免費獲得雙層巴士限定紀念徽章，限量400份。

屏東縣政府 蛇年 雙層巴士

延伸閱讀

六堆運動會60週年 邀多元族群參與客家大派對

屏東也有了！小時候的味道「德州小騎士炸雞」新店址曝光　開幕日祭「超大優惠」　加碼一系列優惠到2月底

屏東蓮霧、蜜棗上市！颱風影響產量減 有錢不一定買得到

屏東明揚前年大火釀10死 歲末檢查8項缺失開罰30萬元

相關新聞

五月天明在高雄免費開唱！陣容豪華 周邊交通管制加強

天團五月天「一路向東－再出發版」公益演唱會高雄站，明天將於高雄流行音樂中心戶外海風廣場開唱，全程免費，共15組藝人參加；...

空拍直擊綠鬣蜥野外「纏綿」 繁殖速度恐大於移除量能

外來種綠鬣蜥因人為棄養於野外成為入侵物種，數量年年攀升引發生態危機，本報記者直擊在屏東新園東港溪旁樹林內，成年公蜥在樹梢...

綠營高市長提名…邱議瑩、林岱樺角力 「湧言會」支持誰成話題

高雄四名現任民進黨立委爭取下屆市長提名，角力愈來愈激烈。林岱樺上周公布她與湧言會3名議員合體掃街拜票照片，邱議瑩今天也在...

六堆運動會60週年 邀多元族群參與客家大派對

第60屆六堆運動會3月將在屏東六堆紀念公園登場，今年邀請原住民族、新住民等多元族群參加大派對，一起認識客家文化，並行銷客...

金門航空站設奧運金牌郵筒李洋揭幕 可望成為新打卡點

金門羽球英雄、奧運雙金牌得主李洋今天專程返鄉出席金門的「奧運金牌郵筒」揭幕典禮，李洋表示，這座郵筒不僅是中華郵政表揚運動...

鵬管處新處長王玟傑 目標打造智慧、永續風景區

交通部觀光署國家風景區處長人事異動，屏東大鵬灣國家風景區管理處長由原副處長王玟傑接任。他表示，大鵬灣肩負全台最大觀光BO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。