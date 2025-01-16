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高雄駁二VR體感劇院推升級版360影廳 17日重開張

中央社／ 高雄16日電

高市駁二VR體感劇院硬體全面更新，明天將重新開館，推出升級版360影廳，採用國際廠牌無線一體機，首推互動VR，包括療癒奇幻茶室體驗「茶道小精靈」、「奧托的奇幻星球」等。

高雄市電影館今天發布新聞稿表示，去年底硬體升級，VR體感劇院「360影廳」全面大改造，從原本須連接電腦的頭戴顯示器，更新成全球市佔第一的知名大廠設備；這款無線裝置擺脫繁瑣線材限制，配重設計更加舒適，讓體驗者享受「真360度」自由視角。

電影館指出，頭戴後方加裝磁吸式快充電池，能有效平衡頭顯前後重量，減少戴VR頭顯對臉部的壓力，讓參與者在虛擬世界中長時間觀影、神遊幻境也不感到負擔。

2025年體感劇院首推互動VR，包括療癒十足的奇幻茶室體驗「茶道小精靈」，18日、31日也推出台灣茶道講座；另一部互動VR「奧托的奇幻星球」則以先進手勢追蹤技術，讓體驗者親手轉動眼前小星球，模擬全知上帝的操縱及俯瞰。

此外，頭顯升級的360影廳也獻映多部佳作，包括去年榮獲雄影VR360敘事獎的「自我狂想曲」，以及描繪日本小田急電車之旅的「浪漫特快車」、河床劇團「開房間」計畫第二部曲「彩虹彼端」，還有好評續映「科摩多：潛入水下天堂」，繼續探索科摩多龍的生態奇觀。

駁二大義C9倉庫，經營VR體感劇院，常態展映國內外優秀VR/XR作品；欲知節目、活動與優惠資訊，可加入「高雄市電影館」LINE官方帳號，或至高雄市電影館與VR體感劇院官網、臉書粉絲專頁、Instagram查詢。

電影館說明，17日至24日，持2025年度高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院已使用的有價電影票根，至VR體感劇院臨櫃購買當日節目，可享全票折50元優惠；年節期間從25日至2月2日VR體感劇院臨櫃購買360影廳節目並同時劃位場次，即可享2人同行買1送1優惠。

電影 高雄市

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