金門航空站設奧運金牌郵筒李洋揭幕 可望成為新打卡點

金門羽球英雄、奧運雙金牌得主李洋今天專程返鄉出席金門的「奧運金牌郵筒」揭幕典禮，李洋表示，這座郵筒不僅是中華郵政表揚運動員成績的象徵，更是家鄉金門的一分驕傲，讓他感受到體育成就對地方的深遠影響。這座郵筒不僅象徵運動榮耀，更融入金門在地文化，為金門注入新亮點，預計成為旅遊打卡的熱門景點。

今天的典禮現場貴賓雲集，除了李洋外，還有中華郵政總經理江瑞堂、臺北郵局長黃良江、民航局副局長林俊良、金門縣政府參議陳祥麟、以及金門航空站主任洪念慈、李洋父親李峻淯等貴賓共同主持啟用儀式。

江瑞堂表示，奧運是全球最高級別的運動賽事，選手能取得參賽資格已屬不易，更何況奪下金牌，李洋與王齊麟更是在羽球史上締造二連霸的佳績。尤其，作為土生土長的金門人，李洋選手的奮戰故事不僅展現他個人的輝煌成就，也充分體現金門這片土地的韌性與拚搏精神，為家鄉注入無比的榮耀與動力。

「奧運金牌郵筒」的設計亮點滿滿，整體塗上象徵榮耀的金漆，並結合李洋在賽場揮舞球拍的剪影與金門特有的風獅爺元素，巧妙展現運動與地方文化的融合。該郵筒設置於金門航空站，除了紀念李洋選手的體育成就外，也旨在吸引來訪旅客留下深刻印象，進一步推廣金門觀光，增添全新的旅遊話題。

李洋表示，這次中華郵政特別在我的家鄉設立金牌郵筒，讓我感到非常開心，也感受到社會對運動員成績的重視。未來，不管是金門的鄉親，還是來金門旅遊的觀光客，都能透過這座郵筒知道，金門曾孕育出一位羽球選手，並締造了這樣的殊榮。

當記者詢問李洋先前曾說想當「金門觀光大使」，目前縣府是否有跟他進一步洽談，李洋僅以「嗯嗯」低調回應，被解讀為「尚未有具體進展」，李洋說，這次郵筒的設立，可以說是與觀光大使願望的一個連結。李洋說，我希望能以更多形式參與家鄉的發展，推廣金門的文化與魅力。

據了解，李洋今天特別為參加這次揭幕典禮請假返鄉，但行程十分緊湊，他透露，活動結束後，吃完每次回來必吃的家鄉廣東粥和鍋貼，就要快閃回台灣工作了。