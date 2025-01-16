六堆運動會60週年 邀多元族群參與客家大派對

第60屆六堆運動會3月將在屏東六堆紀念公園登場，今年邀請原住民族、新住民等多元族群參加大派對，一起認識客家文化，並行銷客家產業。

六堆運動會今年由屏東縣內埔鄉公所主辦，以「飛耀六堆一甲子 內埔榮光續輝煌」為主題，今天在屏東縣政府舉行宣傳記者會。3月1日、2日將在六堆紀念公園舉行，有來自六堆各鄉鎮運動健兒和熱情民眾參與，盼強化客家文化與體育精神融合。

屏東縣長周春米致詞指出，六堆運動會有「大武山下的小奧運」之稱，已進入第60屆，歡迎到內埔鄉，幫選手加油打氣，一起參與客家活動的大派對。

周春米表示，在客委會支持下，去年11月舉辦客家音樂節，今年屏東燈節首辦「客家燈區」，爭取客家文化建設，盼在竹田鄉建造客家圖書館。

客委會藝文傳播處長廖美玲說，六堆運動會是台灣舉辦延續最久的運動會，邀請民眾一起來參與系列活動。

內埔鄉長鍾慶鎮提及，今年邀請原民鄉鎮、鄰近的閩南社區及新住民等多元族群參與，透過六堆運動會認識客家歷史、行銷客家產業。

第60屆六堆運動會由屏東縣內埔鄉策劃，2月15日打頭陣的活動是六堆全民馬拉松，賽事內容涵蓋田徑、籃球、客庄遊戰、傳統博弈、傳統項目趣味競賽等多項精彩競技。呼應第60屆一甲子特殊意涵，活動2天規劃六堆客家獅競演活動、巨型象棋趣味競賽、巨型足球趣味競賽等。