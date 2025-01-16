六堆運動會60週年 邀多元族群參與客家大派對
第60屆六堆運動會3月將在屏東六堆紀念公園登場，今年邀請原住民族、新住民等多元族群參加大派對，一起認識客家文化，並行銷客家產業。
六堆運動會今年由屏東縣內埔鄉公所主辦，以「飛耀六堆一甲子 內埔榮光續輝煌」為主題，今天在屏東縣政府舉行宣傳記者會。3月1日、2日將在六堆紀念公園舉行，有來自六堆各鄉鎮運動健兒和熱情民眾參與，盼強化客家文化與體育精神融合。
屏東縣長周春米致詞指出，六堆運動會有「大武山下的小奧運」之稱，已進入第60屆，歡迎到內埔鄉，幫選手加油打氣，一起參與客家活動的大派對。
周春米表示，在客委會支持下，去年11月舉辦客家音樂節，今年屏東燈節首辦「客家燈區」，爭取客家文化建設，盼在竹田鄉建造客家圖書館。
客委會藝文傳播處長廖美玲說，六堆運動會是台灣舉辦延續最久的運動會，邀請民眾一起來參與系列活動。
內埔鄉長鍾慶鎮提及，今年邀請原民鄉鎮、鄰近的閩南社區及新住民等多元族群參與，透過六堆運動會認識客家歷史、行銷客家產業。
第60屆六堆運動會由屏東縣內埔鄉策劃，2月15日打頭陣的活動是六堆全民馬拉松，賽事內容涵蓋田徑、籃球、客庄遊戰、傳統博弈、傳統項目趣味競賽等多項精彩競技。呼應第60屆一甲子特殊意涵，活動2天規劃六堆客家獅競演活動、巨型象棋趣味競賽、巨型足球趣味競賽等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言