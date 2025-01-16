防治綠鬣蜥 里長身處最前線 高市將加開里長獵龍專班

高雄綠鬣蜥氾濫，民眾在社區發現綠鬣蜥，通常第一時間通知里長來捕捉、驅趕，楠梓區有里長平均1個月接獲10通求助驅趕綠鬣蜥的電話。農業局考量里長在第一線服務里民，將開辦專屬里長的綠鬣蜥捕捉訓練班，第一梯次預計2月17日開課，人數120人，如登記人數踴躍，會陸續開班。

為了降低外來入侵種綠鬣蜥對高雄生態與農業的危害，高市農業局去年底開辦綠鬣蜥捕捉訓練班，100位學員名額在開放報名當天就被秒殺，今年將再開辦2梯次，分別於1月20日及2月10日舉行，每梯次招募100名學員，將讓高雄再增加200名綠鬣蜥獵人。

近日農業局接連接獲里長反映，指稱社區里民發現綠鬣蜥出沒時，通常第一時間都會通知里長來協助捕捉，但里長沒有受過捕捉綠鬣蜥的訓練，綠鬣蜥脫逃的機會大，遇到綠鬣蜥甩尾反抗時，還有安全上的疑慮。

楠梓區仁昌里長王永坤說，當地鄰近後勁溪，水岸環境適合綠鬣蜥族群繁衍，綠鬣蜥會到社區趴趴走，有時甚至會闖入民宅，「小孩看到會嚇哭」，夏季時他平均每個月會接獲10通里民的電話請求協助處理綠鬣蜥，但因沒有受訓過、也沒有合適的捕捉工具，因此希望能參加綠鬣蜥捕捉專長班受訓，增加應變及捕捉技巧。

農業局說，開放受訓民眾捕捉外來種綠鬣蜥，是依據中央指示「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」，由地方政府辦理相關訓練課程，讓市民報名參加，訓練合格給予獵捕許可，才能進行捕捉。