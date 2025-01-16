五月天明在高雄免費開唱！陣容豪華 周邊交通管制加強
天團五月天「一路向東－再出發版」公益演唱會高雄站，明天將於高雄流行音樂中心戶外海風廣場開唱，全程免費，共15組藝人參加；因會場鄰近捷運中央公園站、鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場，周邊加強交通管制且不提供汽車停車場，輕軌C11真愛碼頭站、C12駁二大義站晚間6點後無法上下車。
五月天攜手相信音樂15組藝人無酬舉辦一路向東演唱會，原訂去年11月在高雄、玉里、花蓮連唱4場，因康芮颱風延期，改為1月17至19日，玉里站多加一場，全程免費自由入場，演出陣容包括五月天、任賢齊、蘇慧倫、Energy、丁噹、任賢齊、宇宙人、告五人、麋先生等多組藝人共襄盛舉。
配合演唱會活動，愛河灣周邊道路明天實施交通管制，第一階段時間為下午4點至晚上10點，愛河灣西側(公園路以南、大勇路以東)區內道路管制通行；第二階段管制時間為晚上8點至11點，愛河灣東側(五福路以南、成功路以西、新田路以北)區內道路管制通行，第三階段視車流狀況採機動管制。
交通局表示，愛河灣西側將擴大管制範圍至五福路以南、大勇路以東區域，場域周邊道路禁止臨時停車並加強違停取締，建議歌迷多加利用捷運前往現場，可搭乘至中央公園站、鹽埕埔站及市議會站，下車後，僅需步行10~15分鐘即可抵達會場。另外輕軌C11真愛碼頭站、C12駁二大義站晚間6點後不再提供上下車服務。
交通局再次強調，會場周邊停車位有限，使用汽機車民眾可先於外圍捷運左營站、草衙站、衛武營站、鳳山西站、輕軌夢時代旁停車場停車，再轉搭捷運、輕軌往返會場。以免受管制而無法進入。
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