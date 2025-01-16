影／陳其邁春節前巡訪果菜批發市場 突遇民眾陳情！反應曝光

為確保農曆春節期間各類農產品充足供應，高雄市長陳其邁今天清晨6時許抵達鳳山果菜市場及高雄果菜批發市場，在年節前了解各項蔬菜、水果供應情形，並向現場的蔬果攤商、供應商、及採買民眾拜早年，預祝蛇年好運、財源廣進，有攤商拿「台灣尚勇」的春聯，大喊「高雄尚勇」並央請陳其邁簽名，陳其邁簽完名後豎起大拇指。

立委許智傑、邱議瑩、李昆澤也跟陳其邁一起到高雄果菜批發市場拜年，其中許智傑與邱議瑩都想參選下一屆高雄市長，過程中許智傑緊跟在陳其邁身旁，與高雄市議會議長康裕成、蔬菜公會人員走在最前端；邱議瑩走在後方，與許、陳兩人保持一段距離，李昆澤則在另一條走道向攤商拜年。李昆澤說，那邊比較擠，就不過去湊熱鬧。

陳其邁在高雄果菜批發市場發蛇年小紅包給攤商時，一名陳姓男子突然上前陳情，他向陳其邁表示有一塊私人土地鑑界發生問題，希望市長能幫他主持公道。便衣警察見狀連忙要請陳男離開，陳其邁說「沒關係」，隨後接過男子手上的資料並請他留下電話，允諾會請人處理。

農業局說，春節期間各主要批發市場預估供應量，高雄果菜批發市場可供應青果550噸、蔬菜1820噸，鳳山果菜市場可供應青果651噸、蔬菜690噸，高雄花卉可供應花卉約34萬9000把，高雄肉品批發市場毛豬可供應3200頭。