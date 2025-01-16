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影／陳其邁春節前巡訪果菜批發市場 突遇民眾陳情！反應曝光

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天清晨在高雄果菜批發市場向攤商拜早年時，遇到陳姓男子（右一）上前陳情，陳其邁接過資料並允諾協助處理。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天清晨在高雄果菜批發市場向攤商拜早年時，遇到陳姓男子（右一）上前陳情，陳其邁接過資料並允諾協助處理。記者王勇超／攝影

農曆春節即將到來，高雄市長陳其邁今天清晨前往果菜批發市場，實地了解春節期間民生物資供應情形，發放新春小紅包給攤商及民眾，有意參選下屆市長的立委許智傑、邱議瑩也一起到場。一名男子上前陳情，陳其邁允諾協助，隨後繼續向攤商拜早年。蔬菜供應商表示，高雄目前的菜價比起去年同期便宜。

為確保農曆春節期間各類農產品充足供應，高雄市長陳其邁今天清晨6時許抵達鳳山果菜市場及高雄果菜批發市場，在年節前了解各項蔬菜、水果供應情形，並向現場的蔬果攤商、供應商、及採買民眾拜早年，預祝蛇年好運、財源廣進，有攤商拿「台灣尚勇」的春聯，大喊「高雄尚勇」並央請陳其邁簽名，陳其邁簽完名後豎起大拇指。

立委許智傑、邱議瑩、李昆澤也跟陳其邁一起到高雄果菜批發市場拜年，其中許智傑與邱議瑩都想參選下一屆高雄市長，過程中許智傑緊跟在陳其邁身旁，與高雄市議會議長康裕成、蔬菜公會人員走在最前端；邱議瑩走在後方，與許、陳兩人保持一段距離，李昆澤則在另一條走道向攤商拜年。李昆澤說，那邊比較擠，就不過去湊熱鬧。

陳其邁在高雄果菜批發市場發蛇年小紅包給攤商時，一名陳姓男子突然上前陳情，他向陳其邁表示有一塊私人土地鑑界發生問題，希望市長能幫他主持公道。便衣警察見狀連忙要請陳男離開，陳其邁說「沒關係」，隨後接過男子手上的資料並請他留下電話，允諾會請人處理。

農業局說，春節期間各主要批發市場預估供應量，高雄果菜批發市場可供應青果550噸、蔬菜1820噸，鳳山果菜市場可供應青果651噸、蔬菜690噸，高雄花卉可供應花卉約34萬9000把，高雄肉品批發市場毛豬可供應3200頭。

高雄果菜批發市場一名菜商說，去年10月颱風影響，導致蔬菜減產，價格一度飆高，目前重新耕種的蔬菜已上市供應，「菜價已經掉下來了」。另名菜商說，目前高雄的菜價已回穩，價格比起去年同期要便宜。羅姓水果供應商說，因年節送禮需求，目前最熱門的水果是「卡蜜拉」哈密瓜，她還特別用紅色蝴蝶結裝飾卡蜜拉哈密瓜，相當受歡迎。

高雄市長陳其邁、立委邱議瑩、許智傑等人今天清晨到果菜市場向攤商拜早年。記者王勇超／翻攝
高雄市長陳其邁、立委邱議瑩、許智傑等人今天清晨到果菜市場向攤商拜早年。記者王勇超／翻攝
高雄市長陳其邁今天清晨到果菜市場向攤商拜早年。記者王勇超／翻攝
高雄市長陳其邁今天清晨到果菜市場向攤商拜早年。記者王勇超／翻攝
高雄市長陳其邁、立委許智傑、邱議瑩、李昆澤等人，今天清晨前往果菜批發市場向攤商及民眾拜早年。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁、立委許智傑、邱議瑩、李昆澤等人，今天清晨前往果菜批發市場向攤商及民眾拜早年。記者王勇超／攝影
立法委員李昆澤今天清晨在高雄果菜批發市場向攤商拜年。記者王勇超／攝影
立法委員李昆澤今天清晨在高雄果菜批發市場向攤商拜年。記者王勇超／攝影
立法委員許智傑今天清晨跟在高雄市長陳其邁身邊，向果菜市場的攤商拜年。記者王勇超／攝影
立法委員許智傑今天清晨跟在高雄市長陳其邁身邊，向果菜市場的攤商拜年。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁在果菜攤商的「台灣尚勇」春聯上簽名留念。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁在果菜攤商的「台灣尚勇」春聯上簽名留念。記者王勇超／攝影
立法委員邱議瑩今天清晨在高雄果菜市場向攤商拜年。記者王勇超／攝影
立法委員邱議瑩今天清晨在高雄果菜市場向攤商拜年。記者王勇超／攝影

攤商 陳其邁

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