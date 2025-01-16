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空拍直擊綠鬣蜥野外「纏綿」 繁殖速度恐大於移除量能

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，本報記者直擊屏東新園東港溪取水站旁的樹林一對綠鬣蜥在樹梢纏綿，交配過程被全程記錄。記者劉學聖／攝影
南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，本報記者直擊屏東新園東港溪取水站旁的樹林一對綠鬣蜥在樹梢纏綿，交配過程被全程記錄。記者劉學聖／攝影

外來種綠鬣蜥因人為棄養於野外成為入侵物種，數量年年攀升引發生態危機，本報記者直擊在屏東新園東港溪旁樹林內，成年公蜥在樹梢與母蜥「纏綿」。

南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，不少地區成為重災區，本報記者就直擊屏東新園東港溪取水站旁的樹林，出現多隻綠鬣蜥在樹頂曬太陽，享受南台灣的冬陽，甚至還有成年的公母綠鬣蜥有交配行為，由於綠鬣蜥對農作物危害甚鉅，屏東縣政府與高雄市政府今年都將加開綠鬣蜥獵人訓練課程，預計再招募400名獵龍達人，希望完成盡速清零綠鬣蜥的目標。

外來種綠鬣蜥因人為棄養於野外成為入侵物種，雖然冬天時牠們活動力較差，但是只要天氣回溫南部陽光普照，綠鬣蜥就會紛紛出現在樹梢或河堤旁曬太陽，記者空拍直擊在屏東新園東港溪旁樹林內，有隻外觀已經轉換成橘色的成年公蜥，在樹梢與另一隻體型較小的母蜥「纏綿」，體長超過1公尺的公蜥直接趴在母蜥後背「磨蹭」，整個野外交配過程被清楚記錄，而不遠的樹林上還有更多綠鬣蜥正在樹梢曬太陽日光浴，場面宛如「侏羅紀公園」，由於河道上的樹林等複雜地形人類難以進入，只能用空拍機觀察，讓移除綠鬣蜥變得困難。

為提升綠鬣蜥移除量能，開放民眾完成受訓後可參與綠鬣蜥移除工作，高雄及屏東縣市政府去年都辦理捕捉人員訓練課程，首波總共有200位獵人完訓正式宣告成軍。屏東縣政府表示，為服務屏中及屏南民眾，預計1月21日及22日分別於東港及恆春，各加開1場課程，名額各100名。高雄市綠鬣蜥獵人訓練也分別在1月20日及2月10日，總計招募200名獵人，協助降低綠鬣蜥族群危害，今年度第一梯次訓練將於1月16日上午9時開放線上報名。綠鬣蜥捕捉訓練班課程包括台灣目前綠鬣蜥分布現狀與生物特性及生態、綠鬣蜥移除指引說明及相關法規說明、捕捉實務說明及演練。並講授捕捉綠鬣蜥的裝備及技巧，並讓學員應用綠鬣蜥移除指引所建議的移除工具，如長竿加套鎖、蛇夾及網具等易於操作的工具進行現場演練，體驗捕捉綠鬣蜥的技巧與手感。

南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，本報記者直擊屏東新園東港溪取水站旁的樹林一對綠鬣蜥在樹梢纏綿，交配過程被全程記錄。記者劉學聖／攝影
南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，本報記者直擊屏東新園東港溪取水站旁的樹林一對綠鬣蜥在樹梢纏綿，交配過程被全程記錄。記者劉學聖／攝影
南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，本報記者直擊屏東新園東港溪取水站旁的樹林一對綠鬣蜥在樹梢纏綿，交配過程被全程記錄。記者劉學聖／攝影
南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，本報記者直擊屏東新園東港溪取水站旁的樹林一對綠鬣蜥在樹梢纏綿，交配過程被全程記錄。記者劉學聖／攝影
南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，本報記者直擊屏東新園東港溪取水站旁的樹林一對綠鬣蜥在樹梢纏綿，交配過程被全程記錄。記者劉學聖／攝影
南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，本報記者直擊屏東新園東港溪取水站旁的樹林一對綠鬣蜥在樹梢纏綿，交配過程被全程記錄。記者劉學聖／攝影
南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，一隻體長超過1米的綠鬣蜥在東港溪河岸旁樹梢享受日光浴。記者劉學聖／攝影
南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，一隻體長超過1米的綠鬣蜥在東港溪河岸旁樹梢享受日光浴。記者劉學聖／攝影
南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，一隻體長超過1米的綠鬣蜥在東港溪河岸旁樹梢享受日光浴。記者劉學聖／攝影
南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，一隻體長超過1米的綠鬣蜥在東港溪河岸旁樹梢享受日光浴。記者劉學聖／攝影
南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，河岸旁的樹林成為牠們的庇護天堂。記者劉學聖／攝影
南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，河岸旁的樹林成為牠們的庇護天堂。記者劉學聖／攝影
南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，兩隻體長超過1米的綠鬣蜥在東港溪河岸旁樹梢享受日光浴。記者劉學聖／攝影
南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，兩隻體長超過1米的綠鬣蜥在東港溪河岸旁樹梢享受日光浴。記者劉學聖／攝影

屏東縣政府 獵人 綠鬣蜥

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