空拍直擊綠鬣蜥野外「纏綿」 繁殖速度恐大於移除量能

外來種綠鬣蜥因人為棄養於野外成為入侵物種，數量年年攀升引發生態危機，本報記者直擊在屏東新園東港溪旁樹林內，成年公蜥在樹梢與母蜥「纏綿」。

南台灣氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到已經被戲稱為「侏羅紀公園」，不少地區成為重災區，本報記者就直擊屏東新園東港溪取水站旁的樹林，出現多隻綠鬣蜥在樹頂曬太陽，享受南台灣的冬陽，甚至還有成年的公母綠鬣蜥有交配行為，由於綠鬣蜥對農作物危害甚鉅，屏東縣政府與高雄市政府今年都將加開綠鬣蜥獵人訓練課程，預計再招募400名獵龍達人，希望完成盡速清零綠鬣蜥的目標。

外來種綠鬣蜥因人為棄養於野外成為入侵物種，雖然冬天時牠們活動力較差，但是只要天氣回溫南部陽光普照，綠鬣蜥就會紛紛出現在樹梢或河堤旁曬太陽，記者空拍直擊在屏東新園東港溪旁樹林內，有隻外觀已經轉換成橘色的成年公蜥，在樹梢與另一隻體型較小的母蜥「纏綿」，體長超過1公尺的公蜥直接趴在母蜥後背「磨蹭」，整個野外交配過程被清楚記錄，而不遠的樹林上還有更多綠鬣蜥正在樹梢曬太陽日光浴，場面宛如「侏羅紀公園」，由於河道上的樹林等複雜地形人類難以進入，只能用空拍機觀察，讓移除綠鬣蜥變得困難。