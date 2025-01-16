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高市機車練習場太少 民代促增設

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄有12處機車路考練習場，多數在各區活動中心、宮廟廣場，民代認為應廣設，以利民眾就近練騎。記者宋原彰／攝影
高雄有12處機車路考練習場，多數在各區活動中心、宮廟廣場，民代認為應廣設，以利民眾就近練騎。記者宋原彰／攝影

高雄每年逾4萬人次考取機車駕照，近1成5民眾參與機車駕訓班，但全市僅12處機車路考練習場，且多位在活動中心、宮廟廣場，民代認為數量太少，民眾無法就近練習，要求交通局與監理所盤點空間布設。

交通局表示，為讓考生有優質的練習環境，仍建議參加機車駕訓班為宜，市府已在道安會報建議監理所多增設駕訓班，透過學校、駕訓班業者協辦校園機車駕訓計畫，媒合駕訓班入校。高市監理所表示，全市機車練習場均非屬公路監理用地，練習時若出意外，有權責歸屬問題，因此監理機關不會主動設練習場。

交通部2019年起推動機車駕訓補助，民眾上課完成危險感知測驗後考取駕照，可獲監理所補助1300元；據公路局分析，機車駕訓降低59％違規風險、36％肇事風險，高雄有8間機車駕訓班，收費2800元至3700元不等。

不過高雄去年僅6380人次參加駕訓班，比率為14.7％。市議員鍾易仲說，多數民眾仍習慣考照前練騎，高雄幅員廣，多數人住家離監理站很遠，到社區活動中心、宮廟廣場練習雖然方便，但練習場域就是少，希望能找合適地點多設置。

高雄共12處免費機車路考練習場，4處在監理站，僅上班時間開放，7處位在各區活動中心、宮廟廣場，全天候開放，另1處在茄萣國中，放學後開放半小時。

監理站 路考 駕訓班

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