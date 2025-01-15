2025高雄燈會主角掀熱潮 吉伊卡哇小提燈發送只限這兩天

高雄燈會主角、日本人氣IP「吉伊卡哇」身影近來在市區公車候車亭、路燈旗隨處可見，高雄瞬間成了全台最萌城市；高市府表示，燈會期間除了吉伊卡哇3位可愛角色現身愛河灣，還搭配發送吉伊卡哇小提燈，讓民眾感受IP偶像可愛魅力。

繼2024黃色小鴨愛河灣展出，今年高雄燈會主角吉伊卡哇，預料將再掀起一波熱潮，高市府搶先在公車候車亭及400組路燈旗亮相，民眾在等候公車或行經市區道路，可與吉伊卡哇合影拍照。

高市府預告，後續還有其他可愛的輸出物，讓民眾不經意在城市角落巧遇吉伊卡哇的可愛身影，此外正緊鑼密鼓籌備燈會，要將最迷人的冬日高雄，展現給海內外觀光客。

觀光局今年再度與台灣港務公司合作，讓16-18號碼頭化身為歡樂碼頭樂園，有大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施、美味餐飲市集及精彩馬戲與親子互動表演，除餐飲市集外，皆可免費遊玩。

高雄燈會將於1月25日至2月16日在愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站旁）登場，愛河灣周邊道路每天下午3時至晚上10時實施交管，包含愛河灣西岸（公園路以南、七賢路以東）、東岸（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路（居民、公車除外），視需要機動擴大管制；市民可多加利用捷運、輕軌、公車等公共運輸。