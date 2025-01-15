快訊

水電雙漲擺明放風向施壓國會 耍情勒凸顯政府無計可施

柯建銘講不停！3296案待協商零進度 韓國瑜：不能讓你發言了

大逆轉！潘健成破壞群聯電子商譽 高院解任董事職務原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

即時短評／金門人事頻繁調動與縣政穩定發展：平衡的藝術

聯合報／ 本報記者／蔡家蓁
金門縣長陳福海。聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影
金門縣長陳福海。聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影

金門縣長陳福海從上屆到此次回任以來，以人事異動頻繁而著稱，這屆上任752天內，已累計15波調動，平均每50天一次，部分官員一年內調動多達四次，被酸民形容為「人事走馬燈」，這種「大風吹」式的管理策略引發熱議。支持者認為，此舉能促進公務員歷練與跨部門合作，但批評聲浪則更聚焦於縣政穩定性與執行效能的損失。

陳福海認為，頻繁調動能讓主管接觸不同業務，培養跨領域的「通才」型人才，促進各局處間的合作與創新，透過打破縣府內部的慣性，他希望為政策推行注入活力，解決部門間溝通不順、執行力不足等問題。這種策略的初衷是提高縣府運作效率，但實際效果卻因調動的頻率過高而大打折扣。

頻繁的人事調動帶來了明顯的負面影響，特別是在政策延續性與基層士氣上，新任主管需要時間熟悉業務與團隊，頻繁更換無疑會延長政策落實時間，甚至導致計畫中斷。此外，基層公務員在不確定的環境下產生「人人自危」的心理，對自身職涯充滿焦慮，進一步影響工作表現。還有主持人因為主官管常異動，在介紹貴賓時，講錯職銜鬧笑話。

對外界而言，「大風吹」容易被解讀為政治籠絡或分化派系的手段，損害縣府形象，當民眾對人事異動的正當性產生質疑，縣政施行的公信力自然受到影響。

頻繁的人事調動是一把「雙刃劍」，運用得當能帶來創新與活力，但處理不當則可能損害縣政穩定與基層士氣。金門縣政府應更謹慎地規劃調動策略，在靈活性與穩定性之間取得平衡，才能確保縣政的長期發展，真正實現「為民謀福祉」的承諾。

主管 金門 陳福海

延伸閱讀

金門縣府新任主官布達交接 葉于綺與陳榮昌正式上任

金門縣政府公布新年度人事異動名單 議員期待新氣象

金門體育會理事長交接縣長監交 唐麗輝交棒歐陽儀雄

金門高陽路兩機車衝撞「零件灑滿地」 釀一死一重傷

相關新聞

即時短評／金門人事頻繁調動與縣政穩定發展：平衡的藝術

金門縣長陳福海從上屆到此次回任以來，以人事異動頻繁而著稱，這屆上任752天內，已累計15波調動，平均每50天一次，部分官...

【重磅快評】黃國昌記性好 呂太郎成綠營憲訴法破口？

朝野上演憲法訴訟法覆議案攻防，民進黨政府祭出「預防性權利救濟」，要搶在法案公布前、生效前由大法裁定暫時處分，司法院配合演出，指憲訴法有「與行政訴訟法之規定不相牴觸者可準用」的規定，為暫時處分暖身；只是，民眾黨立委黃國昌記性特好，指大法官呂太郎過去曾說總統沒有公布的法律，不可以成為憲訴法的事先標的。呂太郎日後會成為綠營這波攻防戰的破口嗎？

【重磅快評】百年未有大變局：美國人在小紅書

為了TikTok在美國可能被禁，一大堆美國的TikTok博主瘋湧進小紅書，還自稱是TikTok難民，蔚為奇觀。這讓曾想要...

即時短評／釋憲後首判死 若定讞仍不執行 打臉「尊重司法」的綠政府

憲法法庭去年9月針對死刑是否違憲的判決，嚴格限縮死刑適用，被形容是死刑犯「免死金牌」，也成為執政黨回應民意稱死刑沒有違憲...

【重磅快評】言必稱柯主席 國昌老師是民眾黨救世主？

民眾黨前主席柯文哲中箭落馬，民眾黨立委黃國昌搶先宣布參選民眾黨主席，從時代力量到民眾黨、從太陽花領袖到小草教主，黃國昌千...

【重磅快評】黃仁勳再掀狂熱 台灣不該只關心總部花落何處

堪稱「AI教主」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將來台，可以預見的是將再度掀起旋風。除了全台各地方政府積極爭取輝達總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。