即時短評／金門人事頻繁調動與縣政穩定發展：平衡的藝術

金門縣長陳福海從上屆到此次回任以來，以人事異動頻繁而著稱，這屆上任752天內，已累計15波調動，平均每50天一次，部分官員一年內調動多達四次，被酸民形容為「人事走馬燈」，這種「大風吹」式的管理策略引發熱議。支持者認為，此舉能促進公務員歷練與跨部門合作，但批評聲浪則更聚焦於縣政穩定性與執行效能的損失。

陳福海認為，頻繁調動能讓主管接觸不同業務，培養跨領域的「通才」型人才，促進各局處間的合作與創新，透過打破縣府內部的慣性，他希望為政策推行注入活力，解決部門間溝通不順、執行力不足等問題。這種策略的初衷是提高縣府運作效率，但實際效果卻因調動的頻率過高而大打折扣。

頻繁的人事調動帶來了明顯的負面影響，特別是在政策延續性與基層士氣上，新任主管需要時間熟悉業務與團隊，頻繁更換無疑會延長政策落實時間，甚至導致計畫中斷。此外，基層公務員在不確定的環境下產生「人人自危」的心理，對自身職涯充滿焦慮，進一步影響工作表現。還有主持人因為主官管常異動，在介紹貴賓時，講錯職銜鬧笑話。

對外界而言，「大風吹」容易被解讀為政治籠絡或分化派系的手段，損害縣府形象，當民眾對人事異動的正當性產生質疑，縣政施行的公信力自然受到影響。

頻繁的人事調動是一把「雙刃劍」，運用得當能帶來創新與活力，但處理不當則可能損害縣政穩定與基層士氣。金門縣政府應更謹慎地規劃調動策略，在靈活性與穩定性之間取得平衡，才能確保縣政的長期發展，真正實現「為民謀福祉」的承諾。